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negócios Quem é Lori Huang? Discreta, mulher de CEO da Nvidia agora lida com infidelidade pública Casada com Jensen Huang há mais de quatro décadas, ela conheceu o empresário na universidade e participou da construção de uma fortuna bilionária

Lori Huang passou mais de 40 anos ao lado de Jensen Huang, cofundador e presidente-executivo da Nvidia, longe dos holofotes que acompanham a trajetória do marido.

A discrição, no entanto, foi interrompida por uma revelação pública: em 8 de novembro, o bilionário admitiu ter sido infiel à mulher e pediu desculpas a ela e aos dois filhos do casal.

O episódio colocou a vida pessoal da família no centro das atenções, em meio a uma investigação aberta pela empresa sobre uma possível operação de inteligência estrangeira envolvendo o executivo.

Apesar de ser casada com um dos homens mais poderosos da indústria de tecnologia, Lori construiu uma trajetória pública mais discreta. Seu nome aparece principalmente associado à família, aos investimentos do casal e às iniciativas filantrópicas que ajudou a desenvolver.

Ela também é uma das figuras centrais na estrutura patrimonial dos Huang, cuja fortuna cresceu junto com a expansão da Nvidia e do mercado de inteligência artificial.

Jensen divulgou a admissão de infidelidade em uma mensagem aos funcionários da companhia, posteriormente publicada no site institucional.

— Fui infiel à minha esposa. Minhas ações machucaram ela e nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Sinto muito — escreveu.

Na mensagem, o executivo afirmou assumir a responsabilidade pelo ocorrido e disse esperar que a família consiga se recuperar. Lori, por sua vez, não havia se manifestado publicamente sobre o caso até a publicação dos relatos.

Quem é Lori Huang

Nascida Lori Mills, ela conheceu Jensen no início dos anos 1980, quando os dois estudavam engenharia elétrica na Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos. Eles foram escolhidos como parceiros de laboratório em uma disciplina de fundamentos de engenharia elétrica.

Na época, Jensen tinha 17 anos e Lori, 19. O empresário já contou que precisou de seis meses para criar coragem de convidá-la para sair. Durante esse período, tentava impressioná-la com sua dedicação aos estudos e a convidava para fazer trabalhos acadêmicos juntos.

Em uma entrevista à revista The New Yorker, em 2023, Jensen recordou que usava a habilidade com as tarefas da universidade para chamar a atenção da futura mulher. Os dois se casaram em 1985, depois de concluírem a graduação.

O casal se mudou para o Vale do Silício, onde ambos trabalharam com desenvolvimento de semicondutores. Lori atuou na Silicon Graphics, enquanto Jensen foi contratado pela fabricante de chips LSI Logic. Segundo o executivo, a mulher chegou a ganhar mais do que ele naquele período.

A trajetória profissional de Lori mudou quando os dois tiveram dificuldades para encontrar cuidados adequados para os filhos, Spencer e Madison. Ela deixou a carreira na área de engenharia para se dedicar à criação das crianças, pouco antes de Jensen fundar a Nvidia, em 1993.

O empresário já atribuiu parte de sua trajetória ao apoio da mulher. Em diferentes ocasiões, afirmou que Lori acreditou nele mesmo quando ele próprio duvidava de suas capacidades. Ela também acompanhou os principais momentos da expansão da companhia, embora raramente participasse de entrevistas ou buscasse exposição pública.

Filhos também trabalham na Nvidia

Lori e Jensen tiveram dois filhos: Madison e Spencer. Ambos seguiram carreira na empresa fundada pelo pai.

Madison trabalhou anteriormente no setor de luxo, fez MBA na London Business School e ingressou na Nvidia em 2020. Atualmente, ocupa o cargo de diretora sênior de marketing de produtos e marketing técnico.

Spencer concluiu um MBA na Universidade de Nova York e entrou na companhia em 2022. Ele trabalha como diretor de gerenciamento de produtos na área de robótica.

A família também mantém vínculos profissionais mais amplos com a empresa: Nico Caprez, marido de Madison, também trabalha na Nvidia, segundo o People.

Fortuna bilionária e atuação filantrópica

Embora mantenha um perfil discreto, Lori ocupa posições importantes na administração do patrimônio familiar. Ela é presidente da Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, criada pelo casal em 2007. A organização atua em áreas como educação, ciência, tecnologia e saúde pública.

De acordo com informações da organização divulgadas pela revista People, a fundação tinha mais de US$ 9 bilhões em ativos em 2024. Entre as iniciativas apoiadas está uma doação de US$ 50 milhões à Universidade Estadual do Oregon, em 2022, para a criação de um centro de pesquisa e ensino voltado à inteligência artificial e à robótica.

A influência de Lori também aparece na estrutura financeira dos investimentos da família. Segundo o site Moneycontrol, documentos financeiros indicam que mais da metade das 922 milhões de ações da Nvidia atribuídas a Jensen está em um fundo fiduciário do qual ele e Lori são cotitulares. Ela também controla individualmente outro fundo que detém ações da companhia avaliadas em aproximadamente US$ 5 bilhões.

O casal ainda apoiou instituições como a Universidade Stanford e a Ópera de São Francisco. Lori participou de decisões relacionadas à imagem pública do marido: segundo o Moneycontrol, ela e a filha Madison ajudaram a escolher a jaqueta de couro que se tornou uma das marcas registradas do executivo.

Caso extraconjugal e investigação na Nvidia

A exposição da vida pessoal dos Huang ocorre em meio a uma crise envolvendo Jensen e uma empresária chinesa identificada como Alice Huang, também conhecida como Huang Le.

Reportagens do The New York Times apontaram que autoridades americanas suspeitavam que Alice tivesse ligações com o Ministério da Segurança do Estado da China e pudesse ter se aproximado do executivo em uma operação de inteligência estrangeira. As suspeitas foram negadas pelo governo chinês, que classificou as acusações como infundadas.

Em 8 de novembro, a Nvidia anunciou uma investigação independente para apurar se Jensen havia sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. No mesmo dia, o empresário reconheceu publicamente a infidelidade em uma mensagem enviada aos funcionários da companhia.

No comunicado, ele também pediu que a família não fosse responsabilizada por suas decisões.

— Minha família não tem responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu tenho. Por favor, deem privacidade a eles — escreveu.

A Nvidia informou que o conselho de administração acompanharia a apuração, enquanto Jensen declarou que cooperaria integralmente com a investigação. Lori não havia comentado publicamente o episódio, e a empresa não respondeu aos pedidos de manifestação sobre o caso.

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