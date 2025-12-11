A- A+

Negócios Quem é o brasileiro que se tornou CEO global da Coca-Cola Atual diretor de operações da empresa, Henrique Braun vai substituir James Quincey no fim de março

O brasileiro Henrique Braun, atual diretor de operações da Coca-Cola, será o próximo CEO global da gigante de bebidas, sucedendo James Quincey, que deixará o cargo no ano que vem. Braun assumirá a liderança da empresa sediada em Atlanta em 31 de março, enquanto Quincey fará a transição para o papel de presidente executivo, informou a empresa.

Segundo a empresa, Braun, de 57 anos, é cidadão americano, nascido na Califórnia e criado no Brasil. Desde que ingressou na Coca-Cola em 1996, Braun ocupou cargos em áreas como cadeia de suprimentos, marketing e operações de engarrafamento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia, antes de assumir sua função atual no início de 2025.

No Brasil, ele exerceu os cargos de vice-presidente de técnica e logística e vice-presidente de operações. Formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em Engenharia Industrial pela Michigan State University e MBA pela Georgia State University, ambas nos EUA.

Atuou como presidente de desenvolvimento internacional da Coca-Cola antes de se tornar diretor de operações, função na qual passou a supervisionar todas as unidades operacionais da companhia ao redor do mundo no início deste ano.

“Vou focar em continuar o impulso que construímos com o nosso sistema”, disse Braun em comunicado. “Trabalharemos para destravar o crescimento futuro em parceria com nossos engarrafadores.”

Quincey esteve no comando durante um período em que a fabricante de refrigerantes aprimorou seu foco em bebidas zero açúcar e de baixa caloria, e adicionou linhas de produtos como leite, água com gás, café e bebidas energéticas por meio de aquisições.

— "Quincey estabeleceu um padrão alto. Os investidores devem esperar que o novo CEO continue a atualizar o portfólio de marcas — disse Kimberly Forrest, diretora de investimentos da Bokeh Capital Partners, em entrevista à Reuters.

