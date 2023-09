A- A+

AUMENTO DO DESEMPREGO Quem é o CEO milionário que sugeriu alta do desemprego para acabar com 'arrogância' dos funcionários Tim Gurner sugeriu que era preciso sacrificar economia para lembrar às pessoas 'que elas trabalham para o empregador, e não o contrário'

Aumento do desemprego. Essa foi a sugestão de um empresário australiano para conter o que ele chama de uma "arrogância" que impera no mercado de trabalho atual. Tim Gurner, milionário que comanda a empresa imobiliária Gurner Group, disse que era preciso que o "desemprego aumentasse" para que as pessoas lembrassem de suas posições de assalariados.

— Acho que o problema que tivemos é que as pessoas decidiram que não queriam mais trabalhar tanto. Na minha opinião, o desemprego deveria aumentar 40%, 50%. Precisamos ver problemas na economia para lembrar às pessoas que elas trabalham para o empregador, e não o contrário — afirmou o CEO, em referência a taxa de desemprego da Austrália, que está em 3,7%.

Para que a taxa aumentasse aos níveis propostos pelo milionário, 200 mil pessoas no país teriam que perder seus empregos. O comentário aconteceu durante a participação do executivo em um evento voltado para o mercado imobiliário, na última terça-feira.

Vídeo viralizou em pouco tempo

A fala de Gurner viralizou e teve repercussão na imprensa de vários países. Em cinco dias, o vídeo com o comentário acumulou 26 milhões de visualizações. Nele, o CEO ainda sugere que a pandemia de Covid-19 mudou para pior a relação entre empregados e empregadores.

— Houve uma mudança sistemática (no mundo do trabalho) em que os funcionários sentem que o empregador tem muita sorte em tê-los, e não o contrário — acrescentou. — Temos que acabar com essa atitude e isso deve acontecer a partir do prejuízo para a economia.

Um dos homens mais ricos da Austrália, Gurner se desculpou dois dias depois pelos comentários. Ele disse que lamentava profundamente pelas falas, que foram "insensíveis" e que "estavam erradas". Também acrescentou que entende que a perda de um emprego “tem um impacto profundo” nos trabalhadores.

Essa não foi a primeira vez que o CEO ganhou manchetes em razão de opiniões polêmicas. Em 2017, ele sugeriu que as novas gerações não conseguiam comprar um imóvel porque gastavam muito dinheiro comprando torradas de abacate e cafés caros.

Quem é Tim Gurner e de onde vem sua fortuna

Tim Gurner nasceu em Melbourne, na Austrália, e construiu sua fama e patrimônio com o Gurner Group, um dos maiores grupos empresariais do país. O negócio do ramo imobiliário tem um portfólio que hoje é avaliado em US$ 9,5 bilhões, com 10 mil apartamentos.

Filho de uma executiva do terceiro setor e de um empreendedor, ele fundou a imobiliária que o fez milionário em 2013. Antes, chegou a ter uma academia de ginástica, antes de entrar no ramo de incorporadoras. Gurner costuma contar que, nesse início, se ofereceu para trabalhar de graça para poder entrar na área.

Aos 40 anos, o CEO diz que tem o costume de acordar todos os dias às cinco e quinze da manhã e ser "obcecado" por se manter em forma. Ele ocupa o sétimo lugar no ranking dos jovens mais ricos da Austrália, com uma fortuna estimada em US$ 788 milhões.

Veja também

Loteria Ninguém acertou a Mega-Sena e prêmio acumulado vai a R$ 14,5 milhões