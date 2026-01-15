A- A+

Negócios Quem é o liquidante da Reag? Técnico atuou na liquidação do Bamerindus Figura indicada pelo Banco Central tem larga experiência em liquidação de instituições financeiras

O responsável pela liquidação da Reag será Antônio Pereira de Souza, nomeado nesta quinta-feira pelo Banco Central. Souza tem larga experiência em liquidação de instituições financeiras.

Discreto e sem perfis públicos em redes sociais, o técnico terá a missão de conduzir o encerramento das atividades da gestora.

Souza foi um dos responsáveis pela liquidação do Banco Bamerindus, decretada em 1997. Ele assumiu como liquidante em 2008 e permaneceu no cargo até 2014, quando o espólio foi adquirido pelo BTG Pactual.

Ele também foi responsável pela liquidação extrajudicial da Bastec Tecnologia e Serviços Ltda., processo encerrado em 2014 após a mudança de controle da empresa. As informações constam no Diário Oficial da União. Souza também atuou em processos envolvendo empresas como Oi S.A. e Telemar Norte Leste, em recuperação judicial.

No atual caso da Reag, Souza foi nomeado por meio da "APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda.", empresa da qual é o único sócio. A companhia foi fundada em 2022, tem sede em Curitiba e atua na administração de massas em liquidação extrajudicial.

Ao nomear o liquidante, a autoridade monetária concede a Souza amplos poderes para administrar e conduzir o processo de encerramento das atividades da instituição, conforme previsto em lei. A partir da decretação da liquidação, os bens dos controladores e ex-administradores da Reag ficam indisponíveis para preservar recursos para o pagamento de credores.

O BC decretou a liquidação extrajudicial da Reag nesta quinta-feira, um dia após a Polícia Federal conduzir a segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

