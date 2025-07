A- A+

tarifaço "Quem negocia é o governo federal" afirma chanceler de Lula após intenção de Tarcísio de articular Governador de São Paulo se reuniu duas vezes com representante americano no Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou, nesta terça-feira, que cabe ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negociar com os Estados Unidos o fim da tarifa de 50%, anunciada na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve começar a vigorar em agosto.

— Em uma negociação entre dois Estados, quem negocia é o governo federal — afirmou Vieira.

O chanceler de Lula respondeu sobre a iniciativa do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, de abrir conversas com o governo Trump.

Tarcísio se reuniu, duas vezes, com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar. O governador também conversou com empresários no mesmo dia em que o vice-presidente Geraldo Alckmin discutiu o tema, nesta terça-feira, com representantes do setor produtivo que exportam para os Estados Unidos. Escobar é o principal nome da representação americana no Brasil, que está sem embaixador.

Segundo o chanceler, o diálogo entre autoridades dos dois países, iniciado em março deste ano, após a aplicação de tarifas de 25% sobre aço e alumínio e 10% para todos os produtos brasileiros, não foi interrompido. Os dois lados negociam uma solução para o impasse envolvendo a criação de uma sobretaxa de 50% sobre as exportações do Brasil.

— Há um diálogo entre os dois lados, e todos estão dispostos a encontrar uma solução – disse o ministro.

Vieira lembrou que, desde o início das negociações, já houve oito reuniões entre técnicos brasileiros e americanos. Ressaltou que já conversou com Jamieson Greer, principal negociador comercial de Trump, e que Alckmin também manteve contato com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick.

Em carta enviada por Trump a Lula, na última quarta-feira, o líder americano alegou que um dos motivos da sobretaxa foi o que chamou de “caça às bruxas”, pelo Judiciário brasileiro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na correspondência, Trump também citou a regulação das big techs americanas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que os EUA têm uma balança comercial deficitária com o Brasil.

Vieira rebateu, afirmando que o Brasil teve um déficit de US$ 410 bilhões com o país nos últimos 15 anos. Sobre Bolsonaro, declarou que Trump misturou questões políticas com econômicas.

— Não queremos confrontação, nem guerras comerciais .

