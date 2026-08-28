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FORBES Quem são os 10 brasileiros mais ricos? Cofundador do Facebook é "tricampeão" da lista da Forbes Aos 44 anos, empresário nascido em São Paulo e radicado em Singapura lidera ranking da Forbes; 255 brasileiros têm patrimônio superior a R$ 1 bilhão

Cofundador do Facebook e antigo sócio de Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin é, pelo terceiro ano consecutivo, o brasileiro mais rico. Aos 44 anos, o empresário aparece no topo da lista de bilionários da Forbes de 2026, divulgada nesta quinta-feira, com uma fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões.

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Nascido em São Paulo e radicado em Singapura, Saverin abriu uma vantagem de R$ 32,3 bilhões para a segunda colocada, Vicky Safra e família, que acumulam patrimônio de R$ 130,6 bilhões. Jorge Paulo Lemann completa o pódio, com R$ 103,5 bilhões.

Na 14ª edição de seu ranking nacional, a Forbes identificou 255 brasileiros com patrimônio superior a R$ 1 bilhão. Juntas, as fortunas chegam a R$ 1,86 trilhão.

Entre os integrantes da lista, 57,25% ficaram mais ricos no último ano, enquanto 30,2% viram seus patrimônios diminuírem. Outros cinco nomes passaram a integrar pela primeira vez o grupo de bilionários.

Quem é Eduardo Saverin?

Nascido em São Paulo, em 1982, Saverin se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Anos mais tarde, enquanto estudava economia na Universidade Harvard, conheceu Mark Zuckerberg.

Os dois participaram da criação do Facebook, em 2004. Nos primeiros meses da rede social, Saverin ficou responsável principalmente pela parte financeira e comercial do projeto e realizou o investimento inicial que ajudou a colocar a empresa em funcionamento.



A relação entre os dois, porém, deteriorou-se à medida que o Facebook cresceu. Saverin e Zuckerberg divergiram sobre os rumos da companhia e a participação do brasileiro acabou sendo drasticamente diluída.

A disputa chegou aos tribunais e terminou em um acordo. Saverin manteve uma participação minoritária na companhia e preservou oficialmente o título de cofundador do Facebook. O conflito entre os antigos colegas de Harvard inspirou parte do filme "A Rede Social", de 2010, no qual o brasileiro foi interpretado por Andrew Garfield.

Foi justamente a participação na empresa que deu origem à maior parte de sua fortuna. Saverin apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011 e continuou se beneficiando da valorização da companhia que posteriormente se tornaria a Meta.

Atualmente, além de manter participação na empresa, atua no mercado de venture capital, com investimentos em companhias de tecnologia e negócios com alto potencial de crescimento.

Saverin vive em Singapura com a mulher e o filho. Em 2012, pouco antes da abertura de capital do Facebook, ele renunciou à cidadania americana.

Confira os 10 brasileiros mais ricos em 2026

Eduardo Saverin (Meta/Facebook) — R$ 162,9 bilhões Vicky Safra e família — R$ 130,6 bilhões Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital/AB InBev) — R$ 103,5 bilhões André Esteves (BTG Pactual) — R$ 66,1 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) — R$ 50,3 bilhões Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) — R$ 46,6 bilhões Max Van Hoegaerden Herrmann Telles (3G Capital/AB InBev) — R$ 38,8 bilhões Miguel Krigsner (O Boticário) — R$ 35,7 bilhões Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família (AB InBev/3G Capital) — R$ 35,4 bilhões Ricardo Castellar de Faria (Granja Faria) — R$ 35,1 bilhões

Os três primeiros colocados concentram, sozinhos, R$ 397 bilhões. Para efeito de comparação, Saverin possui patrimônio quase cinco vezes maior que o do décimo colocado, Ricardo Castellar de Faria.

Entre os dez primeiros aparecem fortunas construídas em diferentes setores, da tecnologia ao mercado financeiro, passando por bebidas, mineração, cosméticos e agronegócio. André Esteves, fundador e principal acionista do BTG Pactual, ocupa a quarta colocação, com R$ 66,1 bilhões.

Na sequência aparecem os irmãos Fernando e Pedro Moreira Salles, ligados ao Itaú Unibanco e à CBMM, com R$ 50,3 bilhões e R$ 46,6 bilhões, respectivamente.

Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário, aparece em oitavo, com patrimônio estimado em R$ 35,7 bilhões. Carlos Alberto Sicupira e família estão logo atrás, com R$ 35,4 bilhões, enquanto Ricardo Castellar de Faria fecha o Top 10 com R$ 35,1 bilhões.

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