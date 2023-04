A- A+

fortuna Quem são os bilionários mais jovens da lista da Forbes? O mais novo é herdeiro com US$ 3,5 bi aos 18 O mais rico do seleto grupo de jovens bilionários o herdeiro da Red Bull, Mark Mateschitz, com fortuna estimada em US $ 34,7 bilhões

A idade média dos bilionários é de 65 anos, de acordo com o último ranking da Forbes das pessoas mais ricas do planeta. E o mais velho é o magnata dos seguros George Joseph, que tem 101 anos. Mas idade avançada não é um requisito para acumular grandes riquezas. Na verdade, existem 15 pessoas em todo o mundo que possuem uma fortuna de bilhões apesar de terem 30 anos ou menos.

Os mais jovens desse grupo são Clemente Del Vecchio e Kim Jung-youn, sendo que nenhum dos dois chegou aos 20 anos ainda. Os pais bem-sucedidos de ambos os adolescentes, Leonardo Del Vecchio e Kim Jung-ju, morreram em 2022 e deixaram para eles participações em suas respectivas empresas.

A fortuna de Del Vecchio, que completa 19 anos em maio, vem da fatia que possui na holding Delfin, de seu pai, que tem participação na gigante de óculos Luxottica (conhecida por marcas como Ray-Ban e Sunglass Hut). Não se sabe muito sobre o jovem herdeiro, cujos seis irmãos (dois deles também com menos de 30 anos) e a madrasta também fazem sua estreia na lista da Forbes.

Se sabe menos ainda sobre Kim, cuja fortuna está na Nexon, gigante nipo-sul-coreana de jogos on-line. Acredita-se que ela e sua irmã Jung-min tenham 19 e 21 anos, respectivamente, mas um representante da empresa se recusou a comentar sobre suas idades, e a Forbes não conseguiu encontrar qualquer fonte primária confirmando suas datas de nascimento.

Kim Jung-ju, empresário sul-coreano que fundou a empresa de games Nexon, morreu em fevereiro e deixou sua fortuna para as filhas.

O mais rico desse seleto grupo é o herdeiro da Red Bull, Mark Mateschitz, cujo pai Dietrich morreu em outubro de 2022. Com uma fortuna estimada em US $ 34,7 bilhões, ele vale quase dez vezes mais do que o segundo jovem bilionário mais rico, Clemente Del Vecchio e seus dois irmãos.

Mateschitz é o mais rico de todos os 150 recém-chegados à lista de bilionários de 2023.

No geral, 11 desses 15 herdaram suas fortunas. Apenas quatro são empreendedores autônomos. Isso inclui Ben Francis, que fundou a fabricante de roupas esportivas Gymshark em 2012, quando tinha 19 anos, e Palmer Luckey, que vendeu sua primeira startup para o Facebook e está de volta com um negócio bem-sucedido de tecnologia de defesa. Ambos são novos membros das fileiras dos bilionários do planeta.

Como um grupo, esses 15 jovens valem US$ 64 bilhões no total, US$ 10 bilhões a mais do que em 2022, em grande parte graças à enorme herança de Mateschitz. Ainda assim, acumular tanto dinheiro tão jovem continua sendo um feito raro: juntos, esse grupo exclusivo representa apenas 0,6% dos 2.640 bilionários do mundo.

Confira a lista dos 15 jovens mais ricos do planeta:

Clemente Del Vecchio (Itália - 18 anos - Luxottica) - US$ 3,5 bilhões

Kim Jung-youn (Coreia do Sul - 19 anos - Nexon) - US$ 1,7 bilhão

Kevin David Lehmann (Alemanha - 20 anos - Farmácias) - US$ 2,3 bilhões

Kim Jung-min (Coreia do Sul - 21 anos - Nexon) - US$ 1,7 bilhão

Luca Del Vecchio (Itália - 21 anos - Luxottica) - US$ 3,5 bilhões

Alexandra Andresen (Noruega - 26 anos - Ferd, firma de investimentos) - US$ 1,5 bilhão

Wang Zelong (China - 26 anos - CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide) - US$ 1,4 bilhão

Katharina Andresen ( Noruega - 27 anos- Ferd, firma de investimentos)- US$ 1,5 bilhão

Leonardo Maria Del Vecchio (Itália - 27 anos - Luxottica) - US$ 3,5 bilhões

Ryan Breslow (EUA - 28 anos - Bolt e Eco and Love) - US$ 1,1 bilhão

Gustav Magnar Witzoe (Noruega- 29 anos - SalMar ASA) - US$ 2,7 bilhões

Michal Strnad (República Tcheca - 30 anos - Czechoslovak Group (CSG) - US$ 2 bilhões

Mark Mateschitz (Áustria - 30 anos - Red Bull) - US$ 34,7 bilhões

Palmer Luckey ( EUA - 30 anos - Oculus) - US$ 1,7 bilhão

Ben Francis ( Reino Unido - 30 anos - Gymshark) - US$ 1,2 bilhão

