$$$ Quem são os bilionários que vão dar o que falar em 2024? Índice de ricaços aponta nomes com potencial de ficarem ainda mais ricos no ano que vem

O que o mundo reserva para as pessoas mais ricas em 2024? Embora seja impossível saber com certeza o que vem por aí - afinal, poucos teriam previsto uma recuperação tão grande da fortuna dos ricaços em 2023 - é possível mapear os nomes que tendem a ganhar mais dinheiro em 2024.

Em 2023, os 500 bilionários mais ricos do mundo viram suas fortunas engordarem em US$ 1,5 trilhão - e Elon Musk foi quem mais ganhou dinheiro, segundo levantamento da Bloomberg.

O time do índice de bilionários da Bloomberg listou alguns dos nomes que merecem atenção especial no ano que vem e que, a exemplo de Musk, podem ver suas fortunas aumentarem. Confira:

Miriam Adelson

Miriam Adelson, de 78 anos, tornou-se a acionista majoritária da operadora de cassinos Las Vegas Sands após a morte de seu marido Sheldon Andelson, em 2021. Depois de ficar quieta por um tempo, Adelson fechou este ano um acordo para comprar uma participação majoritária de US$ 3,5 bilhões no Dallas Mavericks. Seu patrimônio líquido subiu para US$ 34,3 bilhões.

Françoise Bettencourt Meyers

Como herdeira da fortuna da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, 70 anos, é a mulher mais rica do planeta e a primeira a possuir um patrimônio líquido de 12 dígitos - ou seja, mais de US$ 100 bilhões. O sucesso de Bettencourt Meyers é resultado dos prósperos setores de beleza e moda da França, que também empurraram o bilionário francês Bernard Arnault, do grupo dono da Louis Vuitton, os irmãos Wertheimer, da Chanel, e a família Hermès para o reino dos ultra-ricos.

A fortuna de Françoise aumentou 40% este ano, atingindo US$ 100 bilhões, graças ao patamar recorde das ações da L’Oréal.

Steve Cohen

O fundador da Point72 Asset Management está apostando tudo nas dinastias de Nova York - antigas e novas. Cohen, de 67 anos, é proprietário do News York Mets e está tentando revitalizar a franquia de beisebol após anos de desempenho medíocre. Ele também está fazendo uma parceria com a Hard Rock International na tentativa de obter uma das licenças limitadas de cassino do estado, dando aos torcedores do Mets a chance de jogar para esquecer suas mágoas. Sua riqueza aumentou para US$ 13,9 bilhões em 2023.

Mark Cuban

Cuban, de 65 anos, tem um talento especial para sair na hora certa, vendendo seu site de transmissão de rádio Broadcast.com pouco antes do estouro da bolha das empresas pontocom. Ele adquiriu o time de basquete Dallas Mavericks em 2000 por US$ 285 milhões, ganhou três títulos de divisão, dois campeonatos de conferência e um campeonato da NBA antes de entregá-los a Miriam Adelson por US$ 3,5 bilhões. (Cuban manterá uma participação minoritária.) Ainda não se sabe se isso será considerado outra venda oportuna de Cuban. Sua fortuna subiu para US$ 6,8 bilhões este ano.

Carl Icahn

Foi um ano difícil para um dos grandes investidores da história, fundador da Icahn Enterprises, uma empresa de investimentos que opera em diversos setores, depois que a americana Hindenburg Research, empresa de pesquisa financeira especializada em vendas a descoberto, iniciou um colapso que eliminou US$ 18,1 bilhões de sua fortuna, incluindo mais de US$ 10 bilhões em apenas um dia. Mesmo assim, Icahn, de 87 anos, ainda tem um futuro pela frente. Ele pretende lançar uma nova batalha para assumir o controle do conselho da Illumina, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, depois que a empresa de sequenciamento de DNA encerrou uma aquisição cara que Icahn havia criticado.

Rupert Murdoch

O magnata da mídia e fundador da News Corp, de 92 anos, aposentou-se oficialmente, cedendo o controle para seu filho, Lachlan. A Fox Corp já fez um acordo com a Dominion Voting Systems no valor de US$ 787,5 milhões, depois que a empresa acusou a rede de transmitir falsas alegações de que havia manipulado a votação contra o ex-presidente americano Donald Trump nas últimas eleições dos EUA. A Fox ainda enfrenta outro processo da Smartmatic Corp em um caso semelhante. A controvérsia não afetou o patrimônio líquido de Rupert Murdoch, que subiu para US$ 8,9 bilhões em 2023.

Masayoshi Son

O investidor japonês fez uma grande aposta na WeWork, que foi oficialmente à falência em 2023, e as pessoas estão questionando seu julgamento depois que ele continuou a despejar dinheiro na empresa de trabalho remoto, mesmo depois que ela estava claramente em dificuldades. O fundador do SoftBank Group, de 66 anos, provavelmente terá mais dificuldades à medida que os negócios forem se esgotando. Mas ele já saiu de buracos mais profundos antes, recuperando-se depois de perder dezenas de bilhões de dólares na quebra das empresas pontocom. A riqueza de Son caiu para US$ 11,4 bilhões este ano.

Donald Trump

O ex-presidente e atual candidato pode ter perdido a eleição de 2020, mas sua carteira ficou mais recheada. Sua fortuna aumentou em US$ 500 milhões desde 2021, dando-lhe um patrimônio líquido total de US$ 3,1 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ainda assim, 2024 será uma batalha para Trump, de 77 anos, enquanto ele se defende em ações judiciais relacionadas à difamação do autor E. Jean Carroll, a supostas fraudes, bem como a suas tentativas de anular a eleição de 2020 - tudo isso enquanto concorre à presidência dos EUA.

Changpeng "CZ" Zhao

Em muitos aspectos, 2023 foi um ano difícil para o fundador de 46 anos da Binance, a maior Bolsa de criptomoedas do mundo. Em novembro, CZ e a Binance se declararam culpados de lavagem de dinheiro e violações de sanções dos EUA. Ele concordou em deixar o cargo de CEO e pagar pessoalmente uma multa de US$ 50 milhões, além dos US$ 4,3 bilhões que a Binance terá que desembolsar. Ainda assim, a recuperação das criptomoedas aumentou a riqueza de CZ em quase US$ 25 bilhões este ano, mesmo que ele corra o risco de ir para a cadeia em 2024.

