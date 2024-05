A- A+

aplicativo Quem será o novo dono do TikTok nos EUA? Bilionário do setor imobiliário vai tentar comprar o app Com o apoio do criador da www, Frank McCourt é um crítico das big techs e diz que venda do aplicativo no mercado americano será "a aposta do povo"

Frank McCourt, um bilionário do mercado imobiliário americano, planeja formar um consórcio de investidores para comprar as operações nos EUA do TikTok. McCourt, que é CEO da McCourt Global e foi dono do time de beisebol Los Angeles Dodgers, surge assim como um azarão para o futuro ainda incerto da rede social chinesa.

Uma lei aprovada pelo Congresso americano e sancionada pelo presidente Joe Biden no mês passado determinou que a chinesa ByteDance, dona do TikTok, vendesse as operações da rede social nos EUA. A lei determina que o aplicativo corte por completo seus laços com a China, sob pena de ser banido do mercado americano.

A avaliação dos legisladores é que as ligações do TikTok com Pequim põe em risco a segurança e a privacidade de dados de cidadãos americanos, o que a ByteDance nega. A empresa foi à Justiça nos EUA contra a nova lei.

Analistas estimam que os ativos do TikTok nos EUA valem entre US$ 35 bilhões e US$ 40 bilhões. Além de Frank McCourt, outros nomes já sinalizaram interesse pelo app. O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, disse que estava "muito interessado" no aplicativo, e Eric Schmidt, ex-CEO do Google, disse que também considerou uma proposta no passado.

O valor elevado do negócio torna difícil traçar cenários e, por isso, McCourt aparece como um azarão - não está claro como ele vai levantar os recursos.

O bilionário é um crítico das big techs e lançou em 2021 uma iniciativa, chamada Projeto Liberdade, com o objetivo declarado de enfrentar a Meta - dona do Facebook e do Instagram - e outros gigantes da internet. Ele já doou US$ 500 milhões para essa iniciativa desde então.

"Vemos esta potencial aquisição (do TikTok) como uma oportunidade incrível para catalisar uma alternativa ao modelo de tecnologia atual que colonizou a internet", disse McCourt em comunicado nesta quarta-feira.

O comunicado afirma que a proposta pelo TikTok pode ser a grande "aposta do povo" na internet.

O bilionário afirma estar trabalhando com o banco de investimentos Guggenheim Securities, o escritório de advocacia Kirkland & Ellis, além de acadêmicos e tecnólogos, para formar o consórcio, que também tem o apoio do físico britânico Tim Berners-Lee, conhecido como o pai da internet por ter criado a plataforma World Wide Web (www).

Veja também

negócios Evento do "Valor" em Nova York discute hoje desafios e oportunidades de negócios entre Brasil e EUA