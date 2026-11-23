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Pix Quem tem Alipay+ e WeChat já pode fazer compras com Pix no Brasil; veja como funciona Integração permite que turistas em viagem ao Brasil paguem com aplicativos de seus países; no WeChat, consumidores pagam em yuans e comerciantes recebem em reais

Turistas estrangeiros que visitam o Brasil poderão utilizar aplicativos de pagamento de seus países para fazer compras em estabelecimentos que aceitam Pix.

As plataformas Alipay+ e Weixin Pay, serviço integrado ao aplicativo chinês WeChat, anunciaram neste mês a conexão com o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos.

A novidade permite que visitantes escaneiem QR Code do Pix diretamente pelo celular, sem precisar baixar um novo aplicativo.

O anúncio do WeChat Pay foi feito em 13 de novembro. Já a Ant International, responsável pelo Alipay+, comunicou a integração na quinta-feira, dia 19.

As duas iniciativas foram desenvolvidas em parceria com empresas locais de pagamentos e buscam facilitar as transações de visitantes internacionais no país.

No caso do WeChat Pay, turistas chineses podem pagar em yuan, a moeda oficial da China. O valor é convertido para reais, que são recebidos diretamente pelos estabelecimentos brasileiros.

Segundo a empresa, a operação dispensa a necessidade de trocar dinheiro em espécie antecipadamente ou lidar com o troco durante as compras.

O comunicado do Alipay+, por sua vez, não detalha como funciona a conversão cambial nem informa em qual moeda o consumidor é cobrado.

A empresa explica que a integração permite que usuários de carteiras digitais e aplicativos bancários conectados à sua rede façam pagamentos por meio da leitura de QR Code do Pix em lojas, restaurantes e atrações turísticas brasileiras.

Rede conecta 2,1 bilhões de usuários

Diferentemente do WeChat, que é um aplicativo de mensagens com um serviço de pagamentos integrado, o Alipay+ funciona como uma rede que conecta diferentes carteiras digitais e aplicativos bancários. A plataforma é operada pela Ant International e reúne mais de 50 serviços de pagamento de diferentes países.

Com a integração ao Pix, usuários desses aplicativos podem continuar utilizando as ferramentas habituais durante viagens ao Brasil, sem precisar abrir uma conta em uma instituição financeira brasileira ou instalar outro aplicativo.

Segundo a empresa, sua rede conecta 2,1 bilhões de contas de usuários a 150 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o mundo. Os números se referem à atuação global da plataforma.

A conexão com o sistema brasileiro também amplia a presença internacional da rede Alipay+, que já mantém parcerias com 16 sistemas nacionais de pagamentos por QR Code na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina. Entre os países da região que contam com serviços semelhantes estão Argentina e Chile.

Aproximação entre Brasil e China

A novidade no WeChat também se insere em um movimento de aproximação dos sistemas financeiros de Brasil e China.

Em janeiro de 2023, os bancos centrais dos dois países assinaram um memorando de cooperação na área de serviços financeiros, que previa medidas para facilitar operações em moeda chinesa e ampliar o intercâmbio de informações.

Em maio de 2025, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu as condições para um acordo de troca de moedas entre as autoridades monetárias dos dois países.

A proposta prevê limites de R$ 157 bilhões de yuans e 190 bilhões de yuans, com o objetivo de disponibilizar recursos aos mercados financeiros em situações de necessidade.

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