tecnologia Quer ativar "modo Star Wars" no WhatsApp? Acompanhe o passo a passo O logo do aplicativo de mensagens da Meta pode ser trocado por uma imagem temática da saga. Trata-se de uma mudança estética feita por meio de um programa chamado 'launcher'

Os fãs da saga Star Wars podem agora personalizar o ícone do WhatsApp com temas da franquia usando o Nova Launcher, aplicativo que modifica a interface do Android. A mudança substitui o logo tradicional do aplicativo por imagens temáticas, como sabres de luz ou símbolos da rebelião, sem alterar funcionalidades do app.

Star Wars é uma franquia criada por George Lucas que estreou em 1977 com o filme 'Uma Nova Esperança'. Ambientada em uma galáxia muito distante, combina elementos de aventura, fantasia e política intergaláctica. A história gira em torno de personagens icônicos como Luke Skywalker, Darth Vader, Princesa Leia e Yoda.

É uma alteração estética que não modifica as funcionalidades internas da plataforma. Os launchers são ferramentas que permitem personalizar a interface principal do celular, mudando fontes, papéis de parede, widgets e até os ícones dos aplicativos. Dessa forma, é possível criar um visual único para os apps já instalados no dispositivo.

Para configurar o "modo Star Wars", os usuários precisam de uma imagem temática — obtida na internet ou gerada por inteligência artificial — que será selecionada no Nova Launcher para substituir o ícone padrão do WhatsApp.

Vale ressaltar que esses são aplicativos de terceiros e não têm garantia da Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, Facebook e Instagram. Por isso, como mencionado, a única alteração possível no WhatsApp via Nova Launcher é a troca do ícone, seja em cor, forma ou tamanho.

Como configurar o "modo Star Wars" no WhatsApp

Quem deseja ativar o "modo Star Wars" deve seguir estes passos:

Baixar o Nova Launcher na Google Play Store (disponível apenas para Android);

Abrir o app e defini-lo como padrão no celular, permitindo que ele modifique a interface do sistema;

Buscar (ou criar com IA) uma imagem do ícone do WhatsApp com elementos de Star Wars (formato PNG e fundo transparente);

Voltar à tela inicial, pressionar o ícone do WhatsApp por dois segundos e selecionar "Editar".

Clicar no ícone do app, escolher "Aplicativos" e depois "Fotos";

Selecionar a imagem baixada, ajustar o tamanho e confirmar em "Pronto";

Assim, o WhatsApp terá um visual inspirado em Star Wars.

Caso o usuário queira reverter a mudança, basta desinstalar o Nova Launcher pela Play Store — isso removerá todas as personalizações feitas por ele.

Como funcionam os launchers de personalização

A interface padrão de um celular Android pode ser totalmente reformulada com launchers, tornando-se mais divertida do que a versão original. Além de trocar ícones, é possível até simular a interface de outras marcas — por exemplo, um usuário de Samsung pode aplicar um tema estilo iPhone ou Motorola.

A maioria dos launchers inclui:

Telas de início com ícones e widgets personalizáveis;

Uma barra inferior com os apps mais usados;

Um menu de aplicativos com todos os programas instalados.

O Nova Launcher, por exemplo, permite ajustar o tamanho dos ícones, ocultar apps ou até escolher gestos para bloquear a tela.

