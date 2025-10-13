A- A+

calendário Quer descansar mais em 2026? Veja como emendar feriados e estender as férias Com a escolha certa das datas, o trabalhador pode emendar até seis dias seguidos de descanso; veja os meses mais vantajosos

Em 2026, os trabalhadores terão muitos motivos para comemorar: serão nove feriados caindo em dias úteis, sendo sete em segundas ou sextas-feiras. Ao planejar as férias, vale aproveitar o calendário para emendar feriados e prolongar o descanso.

A estratégia de emendar parte das férias com os feriadões pode render até seis dias a mais de folga para quem não trabalha aos sábados e domingos. Para quem pretende planejar uma viagem ou simplesmente passar mais tempo com a família, confira o que diz a lei sobre as férias e quais são as melhores datas para desfrutar este ano atípico.

O que diz a lei

É importante conhecer algumas regras antes de começar a se planejar. Uma delas é que as férias não podem começar nos dois dias antes dos feriados ou de descanso remunerado.

Além disso, há um limite mínimo de cinco dias de folga, não sendo permitido descansos menores que isso. Outra observação é que as férias podem ser divididas em até três períodos, e um deles deve ter no mínimo 14 dias corridos.

Não é possível planejar vários períodos de cinco dias para aproveitar feriados diferentes. Por exemplo: poderia tirar cinco dias em um período, depois 14 em outro, e o restante num terceiro momento explica Lucas Camargo, advogado e sócio da área Trabalhista do Madrona Advogados.

O especialista destaca algumas estratégias, mas que precisam estar alinhadas com a área de Recursos Humanos da empresa. A principal delas é observar se não há acordos coletivos entre a empresa e os sindicatos, que muitas vezes ajustam o dia do feriado.

Esses acordos permitem que o empregado se ajuste à regra de não iniciar férias dois dias antes do feriado e possa se organizar destaca.

É importante lembrar que o empregador tem o direito de escolher o melhor período para conceder as férias. Por isso, é fundamental se atentar ao que foi combinado, para não acabar se prejudicando e ser obrigado a tirar períodos maiores de férias que não haviam sido planejados.

Melhores meses para tirar férias em 2026

Para quem quer emendar alguns dias de férias com feriados, o mês mais vantajoso é novembro, com folga no Dia de Finados (2/11, segunda-feira), na Proclamação da República (15/11, domingo) e no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11, sexta-feira).

Se o trabalhador escolher sair de férias no dia 3 de novembro, terça-feira, e finalizar o período de descanso no dia 19, quinta-feira, ele emendará, no início, com o Dia dos Finados e, no fim das férias, com o feriado da Consciência Negra. Assim, seu último dia de expediente vai ser 31 de outubro. E ele só vai voltar de férias em 23 de novembro. Este trabalhador vai, portanto, descansar por 23 dias seguidos, usando apenas 17 dias de férias.

Isso, é claro, considerando que este trabalhador atue em empresas/atividades econômicas em que não haja expediente aos sábados.

Mas, para quem já está cansado e não quer esperar até novembro, abril também é uma boa opção. O mês conta com a Sexta-feira Santa (3/04) e Tiradentes (21/04, terça-feira). Se as férias começarem no dia 6 e terminarem no dia 17, serão 18 dias de descanso com apenas 13 dias utilizados, caso este trabalhador consiga fazer um feriado emendado, enforcando a segunda-feira véspera do feriado de Tiradentes - e usar o banco de horas pode ser uma opção.

Outra alternativa para quem prefere descansar mais, que já começa com o feriado do Dia do Trabalho (1/05, sexta-feira). Se as férias iniciarem no dia 4, segunda-feira, e acabarem no dia 15, sexta-feira, o trabalhador poderá descansar 17 dias consecutivos usando apenas 12 dias de férias.

Além desses, outros feriados caem em dias de semana, como o Ano Novo (1/01, quinta-feira), Independência do Brasil (7/09, segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida (12/10, segunda-feira) e o Natal (25/12, sexta-feira).

Há também pontos facultativos em fevereiro, nos dias 16 e 17 (segunda e terça-feira) por conta do Carnaval, e no dia 18 (Quarta-feira de Cinzas) até às 14h. Além disso, em 4 de junho (quinta-feira) será Corpus Christi, e em 24 de dezembro (quarta-feira), véspera de Natal, ponto facultativo a partir das 14h.

Feriados em 2026

1º de janeiro (quinta-feira) Confraternização Universal / Ano Novo;

3 de abril (sexta-feira) Sexta-feira Santa;

21 de abril (terça-feira) Tiradentes;

1º de maio (sexta-feira) Dia do Trabalho;

7 de setembro (segunda-feira) Independência do Brasil;

12 de outubro (segunda-feira) Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;

2 de novembro (segunda-feira) Finados;

15 de novembro (domingo) Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira) Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira) Natal.

Pontos facultativos em 2026

16 de fevereiro (segunda-feira) Carnaval (ponto facultativo);

17 de fevereiro (terça-feira) Carnaval (ponto facultativo);

18 de fevereiro (quarta-feira) Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

4 de junho (quinta-feira) Corpus Christi (ponto facultativo);

24 de dezembro (quarta-feira) Véspera de Natal (ponto facultativo após às 14h).

