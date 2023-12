Quer garantir a chegada da encomenda? UberFlash agora tem seguro. Veja como funciona

A- A+

Usuários do UberFlash, categoria do Uber que permite enviar pequenas encomendas, podem agora contratar pela própria plataforma um seguro contra extravio ou danos ao item durante a viagem. A novidade surge após o crescente número de reclamações de clientes usuários da plataforma.

Depois de informar os dados do envio, como endereço de coleta e nome do destinatário, é possível adquirir a proteção. Nesse caso, é necessário fazer uma breve descrição do bem e inserir o seu valor aproximado. A partir disso, o aplicativo fará o cálculo do valor do seguro (em torno de 1,5% do valor do produto).

Após concordar com a despesa extra, o usuário consegue solicitar a corrida, sem que o motorista seja informado da proteção adicional.

A contratação, no entanto, está sujeita a algumas regras: os itens não poderão pesar mais de 20 quilos para carros ou 10 quilos para motos e deverão caber no veículo do motorista parceiro.

Os produtos não poderão ter um valor total superior a R$4.500, e os itens deverão estar bem lacrados para a coleta. Além disso, em situações de roubo de itens que custem mais de R$ 250, a indenização só é paga se o dono mostrar a nota fiscal.

Responsabilidade do Uber

Nos últimos anos, têm sido recorrentes as ações nos tribunais de justiça do país para que o Uber indenize seus usuários quando os motoristas parceiros furtam ou danificam objetos enviados por meio da plataforma.

No ano de 2023, foram pelo menos 135 acórdãos proferidos (ou seja, decisões em segunda instância) quanto à falha na prestação do serviços de entrega.



Gabriel Britto, advogado especialista em defesa do consumidor, diz que, mesmo após oferecer a contratação desse seguro, a empresa continua a ter responsabilidade sobre extravio ou dano de itens no UberFlash.

— Independentemente de culpa, o Uber é responsável pela perda ou danificação durante o transporte dos produtos. O risco do empreendimento é do fornecedor, o qual jamais pode repassá-lo para o consumidor — explica o advogado.

E acrescenta:

— O prestador de serviço deve realizar a devida reparação por danos materiais e morais em qualquer falha no decorrer do serviço que se propôs a fazer.

Britto ainda compara o novo seguro do Uber à proteção oferecida por cartões contra saques indevidos efetuados por terceiros em caso de roubo ou furto:

— É uma forma do fornecedor induzir o consumidor de que, para ele ter completa reparação por danos durante o serviço de entrega, deverá concordar com essa contratação adicional. Ao mesmo tempo, cria a falsa ideia de que a empresa não será responsável por quaisquer falhas.

