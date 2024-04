Quer trabalhar no Canadá? País busca brasileiros com oferta de salário de até R$ 19 mil; veja vagas

A- A+

O governo de Quebec, no Canadá, está com inscrições abertas para uma iniciativa que visa recrutar brasileiros para trabalhar no país. São mais de 200 vagas abertas em diversos setores, como de alimentação, engenharia, indústria, serviços sociais, saúde e tecnologia da informação.

Para participar da seleção, é preciso criar uma conta gratuitamente no site ‘Quebec na cabeça’, preencher seu perfil e se candidatar às vagas de seu interesse. Mas o candidato deve correr: as candidaturas serão encerradas na próxima segunda-feira, 8 de abril.

Há no menu vagas que vão desde auxiliar de serviços gerais - ganhando 17 dólares canadenses por hora, o equivalente a R$ 63 - até operador de robô, pagando cerca de R$ 19 mil mensais. Há ainda vagas de técnico em eletrônica, mecânica, torneiro, soldador e analista de sistemas.

Alguns requisitos são cobrados pelo programa: o perfil deve ser preenchido em francês, pois este é o idioma oficial de Quebec. O único requisito de idade é ter, no mínimo, 18 anos. Há também a necessidade de diploma técnico ou universitário na área, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão.

A necessidade de proficiência na língua local varia conforme a vaga, diz Elisa Suhett Rinco, diretora de Mobilidade Internacional na promotora do intercâmbio:

"Há algumas empresas que exigem o nível intermediário e avançado, já outras estão abertas a contratar candidatos com um nível iniciante de francês. De forma geral, encorajamos todos os interessados a estudarem desde já a língua francesa."

Os candidatos selecionados receberão as convocações por e-mail a partir de 16 de abril, que ainda incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores. Se forem aceitos na seleção, o processo de imigração deve durar cerca de um ano.

O analista de sistemas Felipe Fortes, de 30 anos, participou do processo em 2019 e desde então mora no Canadá. Foi durante uma conversa com uma amiga de Montreal que ele conheceu a plataforma, aplicou à seleção e foi aprovado:

– Fui muito bem recebido. Todo mundo foi muito paciente, me deram abertura para propor melhorias de processos. Cresci muito profissionalmente aqui – conta ele, que foi com a esposa, que também conseguiu se realocar no mercado de trabalho.

Hoje como analista sênior numa grande empresa do país, ele diz que, apenas com o salário adquirido lá, já possui casa própria e dois veículos:

– No Brasil, eu trabalhava numa empresa grande, com um bom salário. Eu precisaria ganhar três vezes mais no Brasil para ter o mesmo poder de compra.

Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas de Quebec.

