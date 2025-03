Quer um aumento? Saiba quais erros não cometer na hora de negociar um salário mais alto

A- A+

Pedir um aumento é algo que muitos consideram ao avaliar seu valor para a empresa, em busca de serem recompensados por seu trabalho e esforço. No entanto, negociar um aumento salarial pode ser complicado e abordar o assunto nem sempre é fácil.

Embora muitas empresas ofereçam aumentos salariais com base no tempo de empresa, pode haver casos em que um funcionário sinta que merece mais do que ganha.

Antes de pedir um aumento, você precisa ter clareza sobre o porquê de merecê-lo. Seu desempenho no trabalho é crucial e o principal argumento para pedir um aumento.





Depois de esclarecer seus motivos, converse com seu chefe sobre o problema. Lembre-se de ser confiante, apresentar fatos concretos sobre suas contribuições para a empresa e ser realista em sua solicitação.

Quais são os principais erros cometidos por quem quer um aumento?

Pedir um aumento é um assunto que deve ser abordado profissionalmente. Por isso, antes de fazer isso, você deve planejar sua argumentação com antecedência e evitar cair nos erros mais comuns.

Segundo a Highrise Coaching, empresa especializada em desenvolvimento de liderança online para profissionais, os erros mais comuns na hora de negociar um aumento incluem não embasar o pedido com dados sólidos, focar nas necessidades pessoais em vez do valor trazido à empresa, recorrer a ameaças ou ultimatos, comparar salário com o de colegas, demonstrar insegurança e desconhecer os valores de mercado para o cargo.

Em geral, o principal problema é focar a conversa nas necessidades pessoais em vez de na contribuição que eles dão à empresa.

As seis chaves para negociar um aumento salarial

O site de Michael Page, consultor de recursos humanos e seleção de pessoal, compartilhou as chaves para negociar um aumento salarial.

Aqui está a lista completa:

Pesquise salários para cargos e setores semelhantes ao seu.

Escolha o momento e o ambiente certos para discutir o tópico.

Considere a situação atual da empresa antes de fazer sua solicitação.

Descreva claramente as conquistas e contribuições que você fez para a empresa.

Não compare os salários ou benefícios dos seus colegas.

Avalie outros incentivos além do salário que podem aumentar sua remuneração.

