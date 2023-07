Quer viajar sem malas? Companhia aérea japonesa vai alugar roupas para os passageiros

A- A+

Os turistas e viajantes a negócios que forem ao Japão em breve poderão viajar com pouco mais do que as roupas que estão vestindo, graças a uma iniciativa da Japan Airlines e da empresa Sumitomo de oferecer aluguel de roupas durante as visitas ao país.

Descrevendo a iniciativa como uma tentativa de promover o turismo sustentável e, ao mesmo tempo, oferecer conveniência, a companhia aérea disse que os visitantes poderão selecionar roupas com base no tamanho e nas necessidades sazonais por meio do site ou do aplicativo 'Any Wear, Anywhere' ("Qualquer roupa, em qualquer lugar", em tradução livre) antes de embarcar em um voo operado pela Japan Airlines.

O serviço será executado em caráter experimental até agosto de 2024.

As companhias aéreas, hotéis e restaurantes japoneses estão se preparando para receber mais viajantes, agora que as restrições de entrada foram totalmente suspensas e a temporada de férias de verão está começando.

O número de visitantes do país chegou a 1,9 milhão em maio, quase 70% dos níveis pré-pandêmicos em comparação com o mesmo mês de 2019, de acordo com a Organização Nacional de Turismo do Japão.

Um conjunto de roupas custará de ¥ 4 mil a ¥ 7 mil (R$ 134,54 a R$ 235,45), e as pessoas poderão alugar até oito peças de vestuário por até duas semanas, em três tamanhos: pequeno, médio e grande. Os estilos escolhidos - inteligente, casual inteligente e misto - serão entregues no hotel designado pelo viajante.

As roupas que podem ser alugadas serão obtidas do estoque excedente de produtos de vestuário, ajudando a minimizar o desperdício. A Japan Airlines calculará a redução das emissões de carbono com base no peso economizado da aeronave e informará os clientes.

A Sumitomo desenvolveu o sistema de reservas on-line, e ficará responsável pela aquisição, a lavanderia e a entrega das roupas.

