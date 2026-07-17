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Brasil 'Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária', diz Lula Os Estados Unidos impuseram tarifa de 25% sobre produtos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não tem interesse em "fazer guerra" com os Estados Unidos após a imposição de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e afirmou que quer "provar ao mundo quem está falando a verdade."

As declarações foram feitas por Lula em visita ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 17.

"Eu já falei três vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse em fazer guerra. Nós daqui somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos", declarou.

Lula ainda repetiu que não falou sobre o tarifaço porque Trump ainda não se manifestou. "Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje [sexta-feira]. Quando o Trump falar, eu vou falar. De presidente para presidente da República", prometeu.

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