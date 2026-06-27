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BRASIL Quina de São João 2026: apostas encerram neste sábado (27); prêmio é estimado em R$ 260 milhões Sorteio será realizado fora do calendário regular da Caixa; no momento, vendas são exclusivas para o concurso 7051

Ainda dá tempo de apostar na Quina de São João 2026 (mas tem que correr). Com prêmio estimado de R$ 260 milhões após aumento anunciado pela Caixa Econômica Federal, o concurso especial será realizado neste fim de semana. É preciso ficar atento aos prazos porque o sorteio será realizado fora do calendário regular. Desta vez, a edição especial corre no domingo, dia 28 de junho, às 14h.

As apostas podem ser feitas até as 22h desde sábado (27). Esse prazo, no entanto, é válido para os jogos feitos pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet. Quem preferir ir até uma casa lotérica credenciada do país, e marcar em volantes específicos do concurso especial, precisa correr, uma vez que as unidades vão encerrar o atendimento em horário regular.





O sorteio, correspondente ao concurso 7051, será no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). Até a realização do concurso especial, as edições regulares da Quina estão suspensas.

Como jogar na Quina de São João 2026

Cada aposta simples da Quina custa R$ 3,00 (três reais). Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como "Surpresinha".

Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 e 5 números no jogo. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Assim, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

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