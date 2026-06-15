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LOTERIAS Quina de São João 2026 tem prêmio estimado de R$ 250 milhões; saiba mais Concurso está programado para 28 de junho; no momento, vendas são exclusivas para o concurso 7051

Apostadores já podem fazer uma fezinha na Quina de São João 2026. O tradicional concurso tem, até o momento, prêmio estimado em R$ 250 milhões. Assim como ocorre em edições especiais, ele não acumula.

A Quina de São João 2026 é o concurso 7051 e está marcada, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, para 28 de junho, às 14h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). As apostas se encerram um pouco antes, no dia anterior, 27 de junho, às 22h. Como já é realizado, as apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada do país (em volantes específicos do concurso especial), pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet.

Até a realização do concurso especial, as edições regulares da Quina estão suspensas.

Como jogar na Quina de São João 2026

Cada aposta simples da Quina custa R$ 3,00 (três reais). Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como "Surpresinha".

Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 e 5 números no jogo. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Assim, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

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