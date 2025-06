A- A+

loterias Quina de São João: apostas do Recife e Glória do Goitá levam mais de R$ 19 milhões, cada Números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35

Com prêmio histórico de mais de R$ 250 milhões, a Quina de São João teve 13 apostas vencedoras em todo o Brasil. Entre elas, duas de Pernambuco.

Acertaram cinco dezenas do concurso 6760 da Quina desse sábado (28) uma aposta do Recife e outra de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte do estado.

Cada jogador arrematou o valor de R$ 19.249.775,58. Os números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35.

De acordo com o site oficial da Caixa, na capital pernambucana, o jogo foi feito na Loteria Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste. Já em Glória do Goitá, a aposta foi realizada em canais eletrônicos.

Os jogos premiados em Pernambuco foram feitos por meio de apostas simples, com cinco números, que custa R$ 2,50. Ao todo, 13 apostas em todo o Brasil acertaram cinco números da Quina de São João e vão dividir mais de R$ 250 milhões:

Belo Horizonte (MG), Dourados (MS), João Pessoa (PB), Glória do Goitá (PE), Recife (PE) e São Paulo (SP) ganharam com jogos simples.

Já em Cariacica (ES), Goiânia (GO), Uberaba (MG), Nova Mutum (MT), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP) e Penápolis (SP), as apostas premiadas foram feitas por meio de bolões.

Outras 3.825 apostas marcaram quatro números e levaram R$ 6.229,64, cada. Outras 268.918 acertaram três dezenas e levaram R$ 84,38. O próximo sorteio, cujo prêmio previsto é de R$ 600 mil, ocorrerá nesta segunda-feira (30).

