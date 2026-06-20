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PRÊMIO Quina de São João: prêmio de sorteio especial sobe para R$ 260 milhões Sorteio está programado para 28 de junho; no momento, vendas são exclusivas para o concurso 7051

A Caixa Econômica Federal anunciou um aumento no valor da Quina de São João 2026. O sorteio, que tinha premiação estimada em R$ 250 milhões, agora dará o valor de R$ 260 milhões a quem acertar os números das cinco bolinhas que cairão às 14h do próximo domingo, dia 28 de junho.

O sorteio, correspondente ao concurso 7051, será no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). As apostas serão encerradas um pouco antes, no dia anterior, 27 de junho, às 22h.

Os apostadores podem realizá-las numa casa lotérica credenciada do país (em volantes específicos do concurso especial), pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das Loterias Caixa na internet.

Até a realização do concurso especial, as edições regulares da Quina estão suspensas.

Como jogar na Quina de São João 2026

Cada aposta simples da Quina custa R$ 3,00 (três reais). Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como "Surpresinha".

Ganham prêmios quem acertar 2, 3, 4 e 5 números no jogo. Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula.

Assim, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

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