LOTERIA Quina de São João sorteia R$ 250 milhões neste sábado (28); prêmio não acumula Apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia, tanto presencialmente, nas lotéricas de todo o país, quanto pela internet, nos canais oficiais das Loterias Caixa

A Quina de São João, concurso especial nº 6760 da Quina, promete agitar o fim de semana com um prêmio estimado em R$ 250 milhões. O sorteio acontece neste sábado (28), às 20h, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo, e o valor será pago a quem acertar as cinco dezenas, sem chance de acumular.

As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia, tanto presencialmente, nas lotéricas de todo o país, quanto pela internet, nos canais oficiais das Loterias Caixa. Para concorrer, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.





A aposta mínima, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Também é possível deixar o sistema escolher os números com a Surpresinha, que seleciona números aleatoriamente, e os bolões, a partir de R$ 12,50, permitem apostas em grupo com cotas de R$ 3,50. Os prêmios são concedidos aos acertadores de 2 a 5 números

Considerada uma das maiores premiações do calendário de loterias da Caixa, a Quina de São João já se tornou tradição entre os apostadores. Como o prêmio não acumula, a expectativa é de que milhões de brasileiros participem na tentativa de começar o segundo semestre milionários.

