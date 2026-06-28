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Nove apostas acertam Quina de São João e vão receber R$ 26,6 milhões

Dezenas sorteadas foram: 19 - 32 - 50 - 73 - 75

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Quina de São João: edição especial corre no domingo, dia 28 de junho, às 14hQuina de São João: edição especial corre no domingo, dia 28 de junho, às 14h - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Nove apostas acertaram a Quina de São João, concurso 7051, sorteada na tarde deste domingo (28). Cada uma irá receber R$ 26.603.233,33. A premiação total estimada superior a R$ 239 milhões.

As apostas vencedoras são de Brasília, Fortaleza , Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuana (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP). Do total das ganhadoras, duas foram em Brasília e uma nas demais cidades. 
 

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As dezenas sorteadas foram: 19 - 32 - 50 - 73 - 75. Já 1.674 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 12.234,37.

As 144.198 com três acertos têm direito a R$ 135,26. E 3.654.461 tiveram dois acertos e vão receber R$ 5,33 cada.

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