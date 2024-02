A- A+

LOTERIA Quina sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira (5) Sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (5), às 20h, o próximo concurso da Quina, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. No último sábado, ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 6358 (04-11-46-48-52), e o prêmio de R$ 712.750,03 acabou acumulando.

Sem vencedor para o prêmio principal da Quina, 45 apostas receberam R$ 6.788,09 por acertarem quatro números.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Quanto custa apostar na Quina?

Para realizar sua aposta, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A modalidade tem seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena?

Os números sorteados no concurso 2.684 da Mega-Sena do último sábado (3) foram 17-26-45-46-48-53.



Quando vai ser o próximo sorteio da Mega-Sena?

O sorteio do próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (6).

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Veja também

CONCURSO 2.684 Duas apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena; uma delas ganhou mais de R$ 114 mil