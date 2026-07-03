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Economia Criativa

Quinta edição da Art Tattoo Expo reúne mais de 300 artistas até domingo (5), no Recife Expo Center

Assim como nos anos anteriores, o evento mantêm o compromisso com a responsabilidade social, oferecendo gratuitamente tatuagens reparadoras

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Quinta edição da Art Tattoo Expo reúne mais de 300 artistas até domingo (5), no Recife Expo CenterQuinta edição da Art Tattoo Expo reúne mais de 300 artistas até domingo (5), no Recife Expo Center - Foto: Divulgação/Art Tattoo Expo

A quinta edição da Art Tattoo Expo, um dos maiores encontros do segmento de tatuagem, micropigmentação e body piercing do Nordeste, que acontece no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, termina neste domingo (5).

 O evento, que traz como tema dessa edição “O Canto da Sereia”, reune cerca de 300 artistas e expositores, distribuídos em 200 estandes e 600 expositores. A expectativa da organização é receber cerca de 5 mil visitantes por dia, desde a abertura da feira, na última quinta-feira (3).

Durante quatro dias, tatuadores, body piercers, micropigmentadores, fabricantes, distribuidores e empreendedores do setor terão acesso a palestras, workshops, lançamentos de produtos, networking e oportunidades de novos negócios. Mais do que uma feira voltada à arte na pele, a Art Tattoo Expo se consolida como um espaço de negócios, atualização profissional e fortalecimento da economia criativa.

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Art Tattoo Expo
Ao longo da programação, especialistas convidados abordarão temas como branding, posicionamento de mercado, biossegurança e remoção a laser, demonstrando a crescente profissionalização da atividade e a busca constante por inovação e aperfeiçoamento.

A programação conta ainda com competições que premiam os melhores trabalhos em diversas categorias de tatuagem, body piercing e micropigmentação, reunindo artistas de diferentes estados brasileiros. Entre os destaques também estão a eleição de Miss e Mister Tattoo Brasil, apresentações musicais, batalhas de MCs, campeonatos e escolinha de skate, além de atividades voltadas ao público infantil, como pintura artística à base de água.

Assim como nos anos anteriores, o evento mantêm o compromisso com a responsabilidade social, oferecendo gratuitamente reconstrução de aréolas para pessoas mastectomizadas, mediante agendamento prévio, além do projeto "Tatuagem Salva Vidas", destinado à tatuagem reparadora para pessoas com indicação médica.

Economia Criativa
Também haverá espaço para massoterapia e um estande de desapego, voltado à compra, venda e troca de equipamentos e mobiliários utilizados pelos profissionais da área.

A qualificação técnica também ganha destaque na programação deste ano. Antes da abertura oficial da convenção, todos os expositores participaram de uma capacitação obrigatória em biossegurança ministrada pela Vigilância Sanitária, reforçando a importância das boas práticas e da segurança nos procedimentos realizados pelo setor.

Além das competições e da programação técnica, a Art Tattoo Expo também aposta na música e na cultura urbana para proporcionar uma experiência completa ao público. O line-up desta edição reúne atrações que transitam entre o rock, o pop rock, o rap e o hip-hop, com apresentações da School of Rock, Squad Band, MC Fly, Thiago Ramos & Reis de Copas e Bob Tayson.

A programação ainda inclui a tradicional Batalha da Escadaria, uma das principais competições de rimas do estado, reforçando a conexão do evento com as expressões artísticas que fazem parte da cultura de rua e do universo da tatuagem.

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