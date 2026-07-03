A- A+

Economia Criativa Quinta edição da Art Tattoo Expo reúne mais de 300 artistas até domingo (5), no Recife Expo Center Assim como nos anos anteriores, o evento mantêm o compromisso com a responsabilidade social, oferecendo gratuitamente tatuagens reparadoras

A quinta edição da Art Tattoo Expo, um dos maiores encontros do segmento de tatuagem, micropigmentação e body piercing do Nordeste, que acontece no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, termina neste domingo (5).

O evento, que traz como tema dessa edição “O Canto da Sereia”, reune cerca de 300 artistas e expositores, distribuídos em 200 estandes e 600 expositores. A expectativa da organização é receber cerca de 5 mil visitantes por dia, desde a abertura da feira, na última quinta-feira (3).



Durante quatro dias, tatuadores, body piercers, micropigmentadores, fabricantes, distribuidores e empreendedores do setor terão acesso a palestras, workshops, lançamentos de produtos, networking e oportunidades de novos negócios. Mais do que uma feira voltada à arte na pele, a Art Tattoo Expo se consolida como um espaço de negócios, atualização profissional e fortalecimento da economia criativa.

Art Tattoo Expo

Ao longo da programação, especialistas convidados abordarão temas como branding, posicionamento de mercado, biossegurança e remoção a laser, demonstrando a crescente profissionalização da atividade e a busca constante por inovação e aperfeiçoamento.

A programação conta ainda com competições que premiam os melhores trabalhos em diversas categorias de tatuagem, body piercing e micropigmentação, reunindo artistas de diferentes estados brasileiros. Entre os destaques também estão a eleição de Miss e Mister Tattoo Brasil, apresentações musicais, batalhas de MCs, campeonatos e escolinha de skate, além de atividades voltadas ao público infantil, como pintura artística à base de água.

Assim como nos anos anteriores, o evento mantêm o compromisso com a responsabilidade social, oferecendo gratuitamente reconstrução de aréolas para pessoas mastectomizadas, mediante agendamento prévio, além do projeto "Tatuagem Salva Vidas", destinado à tatuagem reparadora para pessoas com indicação médica.

Economia Criativa

Também haverá espaço para massoterapia e um estande de desapego, voltado à compra, venda e troca de equipamentos e mobiliários utilizados pelos profissionais da área.

A qualificação técnica também ganha destaque na programação deste ano. Antes da abertura oficial da convenção, todos os expositores participaram de uma capacitação obrigatória em biossegurança ministrada pela Vigilância Sanitária, reforçando a importância das boas práticas e da segurança nos procedimentos realizados pelo setor.



Além das competições e da programação técnica, a Art Tattoo Expo também aposta na música e na cultura urbana para proporcionar uma experiência completa ao público. O line-up desta edição reúne atrações que transitam entre o rock, o pop rock, o rap e o hip-hop, com apresentações da School of Rock, Squad Band, MC Fly, Thiago Ramos & Reis de Copas e Bob Tayson.

A programação ainda inclui a tradicional Batalha da Escadaria, uma das principais competições de rimas do estado, reforçando a conexão do evento com as expressões artísticas que fazem parte da cultura de rua e do universo da tatuagem.

Veja também