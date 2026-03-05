A- A+

QUINTO DIA ÚTIL Quinto dia útil de março 2026: veja data de pagamentos Descubra quando é o quinto dia útil de março de 2026 para pagamento de salários. Veja a data exata e as regras da CLT

O quinto dia útil de março de 2026 cai no dia 6, sexta-feira. Para fins de pagamento de salários, o cálculo considera o sábado como dia útil, excluindo apenas domingos e feriados.

A determinação segue o que prevê o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estipula que os salários devem ser pagos, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente.

Quando é o quinto dia útil de março 2026?

Entram no cálculo do quinto dia útil os dias de semana e os sábados, mas ficam de fora os domingos e feriados, por serem dias de descanso do trabalhador. Assim, em janeiro, o calendário fica definido da seguinte forma:

Primeiro dia útil: 2 de março (segunda-feira);



Segundo dia útil: 3 de março (terça-feira);



Terceiro dia útil: 4 de março (quarta-feira);



Quarto dia útil: 5 de março (quinta-feira);



Quinto dia útil: 6 de março (sexta-feira).



Mesmo para empregados que trabalhem no primeiro domingo do mês, o vencimento não é antecipado, já que a lei não considera esse dia como útil.

O que acontece se o salário atrasar?

Pelo artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o pagamento deve ser feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Se a empresa não cumprir esse prazo, há uma série de possibilidades previstas para resolver a questão.

O empregado pode cobrar judicialmente o valor devido, com correção monetária. O sindicato dos trabalhadores também pode ajuizar uma ação civil contra o empregador.

Em casos de atraso frequente ou prolongado, a Justiça do Trabalho entende que há descumprimento contratual, o que pode justificar rescisão indireta. Ou seja, quando o trabalhador encerra o vínculo mantendo o direito a todas as verbas rescisórias, como se tivesse sido demitido sem justa causa.

O empregador também pode ser fiscalizado e sofrer multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no valor de R$ 176,03 por trabalhador afetado/prejudicado. Outra possibilidade é a de instauração de procedimento administrativo pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para investigação da conduta.

Veja também