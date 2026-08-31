Quinto dia útil de setembro de 2026 cai no sábado; veja data limite de pagamento
Sábado entra na contagem da CLT para o repasse de salários aos trabalhadores
Para os trabalhadores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o quinto dia útil de setembro de 2026 será no sábado, dia 5. A data limite é balizada pelo artigo 459 da CLT, que determina que o pagamento do salário deve ser efetuado, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado.
Embora muitos empregados não cumpram expediente no fim de semana, o sábado entra normalmente na contagem trabalhista. Apenas domingos e feriados são excluídos do cálculo.
Em setembro de 2026, a sequência de contagem para a quitação da folha de pagamento ocorre da seguinte forma:
- 1º dia útil: 1º de setembro (terça-feira)
- 2º dia útil: 2 de setembro (quarta-feira)
- 3º dia útil: 3 de setembro (quinta-feira)
- 4º dia útil: 4 de setembro (sexta-feira)
- 5º dia útil: 5 de setembro (sábado)
Como a data limite cai em um sábado, o empregador precisa se atentar à forma de pagamento adotada. Caso utilize transferências bancárias sem processamento em fins de semana, o depósito deve ser viabilizado para que o valor esteja disponível ao trabalhador dentro do prazo legal.
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Para fins trabalhistas, o sábado é considerado dia útil comercial. Por essa razão, a contagem não é interrompida na sexta-feira.
Essa regra serve especificamente para o prazo do depósito salarial, não alterando a jornada de trabalho ou a escala combinada em contrato.
O não pagamento dos salários até o quinto dia útil sujeita a empresa a fiscalizações e multas aplicadas pelos órgãos de proteção ao trabalho.
Atrasos frequentes ou prolongados podem levar o trabalhador a acionar a Justiça do Trabalho ou o sindicato da categoria. A irregularidade pode caracterizar falta grave do empregador, abrindo margem para o pedido de rescisão indireta do contrato.