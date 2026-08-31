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Economia Quinto dia útil de setembro de 2026 cai no sábado; veja data limite de pagamento Sábado entra na contagem da CLT para o repasse de salários aos trabalhadores

Para os trabalhadores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o quinto dia útil de setembro de 2026 será no sábado, dia 5. A data limite é balizada pelo artigo 459 da CLT, que determina que o pagamento do salário deve ser efetuado, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

Embora muitos empregados não cumpram expediente no fim de semana, o sábado entra normalmente na contagem trabalhista. Apenas domingos e feriados são excluídos do cálculo.

Em setembro de 2026, a sequência de contagem para a quitação da folha de pagamento ocorre da seguinte forma:

1º dia útil: 1º de setembro (terça-feira)

1º de setembro (terça-feira) 2º dia útil: 2 de setembro (quarta-feira)

2 de setembro (quarta-feira) 3º dia útil : 3 de setembro (quinta-feira)

: 3 de setembro (quinta-feira) 4º dia útil: 4 de setembro (sexta-feira)

4 de setembro (sexta-feira) 5º dia útil: 5 de setembro (sábado)

Como a data limite cai em um sábado, o empregador precisa se atentar à forma de pagamento adotada. Caso utilize transferências bancárias sem processamento em fins de semana, o depósito deve ser viabilizado para que o valor esteja disponível ao trabalhador dentro do prazo legal.

Para fins trabalhistas, o sábado é considerado dia útil comercial. Por essa razão, a contagem não é interrompida na sexta-feira.

Essa regra serve especificamente para o prazo do depósito salarial, não alterando a jornada de trabalho ou a escala combinada em contrato.

O não pagamento dos salários até o quinto dia útil sujeita a empresa a fiscalizações e multas aplicadas pelos órgãos de proteção ao trabalho.

Atrasos frequentes ou prolongados podem levar o trabalhador a acionar a Justiça do Trabalho ou o sindicato da categoria. A irregularidade pode caracterizar falta grave do empregador, abrindo margem para o pedido de rescisão indireta do contrato.

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