PROJETO SOCIAL Quinze projetos sociais em Pernambuco devem receber mais de R$ 5 milhões em doações Campanha, que permite destinar até 6% do Imposto de Renda PF e 1% na PJ, já impactou mais de 1,6 milhão de pessoas com quase 1 mil projetos atendidos em 300 cidades do Brasil

O Santander Brasil deu início à 21ª edição do Programa Amigo de Valor, maior campanha de arrecadação e destinação de Imposto de Renda para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes do País. A expectativa para este ano é arrecadar R$ 21,5 milhões até o dia 24 de novembro, que vão beneficiar mais de 11 mil crianças de 18 estados brasileiros. No total, o programa vai apoiar 64 projetos sociais selecionados previamente via edital.

Em Pernambuco, o Amigo de Valor mantém o apoio a 15 projetos nas cidades de Buíque, Glória do Goitá, Gravatá, Ibimirim, Inajá, Itaíba, Moreno, Palmares, Pombos, Riacho das Almas, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, Triunfo e Venturosa. Serão beneficiados mais de 1.300 crianças e adolescentes somente no estado, e as iniciativas têm uma previsão de meta de arrecadação superior a R$ 5 milhões.

Correntistas Santander, que declaram a renda pelo formulário completo, podem destinar até 6% do imposto de renda devido. Por essa via, os recursos são dedutíveis, ou seja, até esse limite não há custo para o doador, que tem o valor restituído. Quem declarar o IR pelo modelo simplificado pode doar a partir de R$ 25. Já para empresas tributadas pelo lucro real, o direcionamento é de até 1% (também dedutível).

O montante pode ser direcionado para qualquer projeto de preferência do doador, e os valores são debitados diretamente da conta corrente. O processo é realizado por meio da plataforma https://www.santander.com.br/amigodevalor/adesao/. A plataforma simplifica o processo de doação e explica todos os projetos apoiados. No site, é possível conferir a descrição das ações, ver imagens, saber a quantidade de crianças atendidas e a meta de arrecadação, entre outras informações. Para clientes PJ, as doações podem ser realizadas pelo Internet Banking do Santander.

“É muito gratificante ser o fio condutor, através do Amigo de Valor, para ajudar na mudança da realidade de crianças e adolescentes, protegendo seus direitos e ajudando. Nestes 21 anos de projeto, podemos contribuir para reescrever milhares de histórias de vida”, comenta Paulo César de Lima Alves, diretor do Santander Brasil e responsável pela Rede Norte/Nordeste do Banco.

Todas as iniciativas do Amigo de Valor estão alinhadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e são voltadas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de risco social. São projetos que atuam com acolhimento institucional, maus-tratos, álcool e drogas, combate ao trabalho infantil, abuso e exploração sexual, medidas socioeducativas, inclusão da criança e do adolescente deficiente, protagonismo de meninas, educação profissionalizante e práticas socioassistenciais.

“Além de direcionar as doações para os projetos sociais escolhidos pelo Banco, o Amigo de Valor monitora e apoia, capacitando as organizações e os conselhos municipais selecionados. Para ampliar o nosso impacto, estamos sempre buscando mobilizar cada vez mais. Pessoas e empresas para fortalecer e garantir os direitos das crianças e adolescentes”, conta Gabriela Bertol, Head de Sustentabilidade do Santander Brasil.

Ao longo dos 21 anos, o programa direcionou mais de R$ 200 milhões a 942 ações (entre entidades e instituições), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de mais de 1,6 milhão de crianças e adolescentes. Em 2022, foram 100 projetos viabilizados via edital que atenderam mais de 22,5 mil crianças, adolescentes e familiares, além de mais 32,5 mil pessoas indiretamente.

