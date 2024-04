R$ 500 mil por dia: conheça o CEO que vai ganhar mais do que o Messi

A- A+

Nesta semana, a Assembleia Geral de Acionistas da montadora de carros Stellantis aprovou, com 70% dos votos a favor, um aumento salário anual de Carlos Tavares, CEO da empresa, pelos resultados alcançados em 2023. Agora, o executivo irá receber um total de US$ 39,5 milhões por ano, mais do que o craque do futebol Lionel Messi.

Para se ter uma ideia, Tavares irá receber aproximadamente US$ 108 mil por dia, o que corresponde a cerca de R$ 561,6 mil.

Embora o campeão mundial tenha vários contratos de representação, royalties e marketing, o salário que a Stellantis pagará a Tavares pelos resultados de 2023 supera em muito o que o time americano Inter Miami desembolsa para seu capitão. De acordo com a Major League Soccer Players Association, o salário anual de Messi é de US$ 20 milhões.

Quanto ao CEO da Stellantis, em 2023, ele já havia recebido, além do salário, um bônus de € 10 milhões "por alcançar metas relacionadas aos desafios enfrentados pela indústria em termos de mobilidade global, tecnologia e veículos elétricos", de acordo com a agência de notícias Reuters.

O aumento salarial de Tavares, votado pelos principais acionistas, agora deve ser ratificado por uma assembleia. O CEO lembrou recentemente em uma entrevista a um veículo de mídia francês que 90% de sua remuneração estava ligada aos resultados da Stellantis, que "aparentemente não foram ruins".

Em seu último balanço correspondente a 2023, a Stellantis obteve um lucro recorde de 18,6 bilhões de euros. O grupo proprietário de marcas como Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler conseguiu ser líder em desempenho financeiro da indústria no ano passado, e suas ações listadas em Milão, Itália, atingiram uma alta histórica de € 24,56.

A notícia do aumento salarial para o CEO vem em um contexto de polêmica internacional. Nos Estados Unidos, o sindicato United Auto Workers criticou muito em 2023 o nível salarial dos executivos, tanto da Stellantis quanto da General Motors e Ford. Essa notícia, divulgada recentemente, já causou agitação na indústria em meio a cortes de pessoal e negociações salariais.

Embora a Stellantis tenha garantido que seus funcionários (na Europa) ganharam em 2023 um salário 9,4% acima do recebido em 2022, a remuneração aprovada para Tavares equivale a 518 vezes o salário médio anual pago pela empresa, de 70,4 mil euros. Segundo a companhia, esse percentual se baseia no "impacto de um pagamento único relacionado a um incentivo de longo prazo para 2021-2025".

A força de trabalho da empresa, segundo a Reuters, diminuiu 5,2% na Europa em 2023. Já na América do Norte, caiu para 81.341 funcionários, ante um total de 88.835 no final de 2022.

Na Europa, veículos de imprensa especializados, como o Motorpasión, informaram que Tavares ganha mais em um dia do que o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e perto do que ganha o presidente da França, Emmanuel Macron, em um ano.

Veja também

Criptomoeda Criptomoeda: bitcoin se recupera de tombo pós-ataque de Israel ao Irã e avança antes de halving