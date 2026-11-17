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Televisão Rafael Bergman será CFO da Globo, e Belmar é convidado para o Conselho do Grupo Globo Executivo com 30 anos de experiência em finanças e estratégia, Bergman chegará à Globo nesta quarta. Até 2 de fevereiro de 2027 atuará ao lado de Belmar nas agendas estratégicas e de operações, segundo comunicado da Globo

A Globo, a maior rede de TV e serviços de mídia do país, anunciou nesta terça-feira (17) a contratação de Rafael Bergman como seu novo diretor de Finanças e Serviços Compartilhados (CSC). Manuel Belmar, diretor até então, integrará a partir de 2027 o conselho de administração do Grupo Globo.

Executivo com 30 anos de experiência em finanças e estratégia, Bergman chegará à Globo amanhã (18). Até 2 de fevereiro de 2027 atuará ao lado de Belmar nas agendas estratégicas e de operações, segundo comunicado da Globo.

Há dois anos, Belmar manifestou o desejo de concluir sua trajetória executiva na Globo e, desde então, vem trabalhando com a empresa no planejamento dessa transição, anunciada há dois meses.

“O legado de Belmar está presente em muitas das conquistas que nos trouxeram até aqui e seguirá sendo parte importante da nossa trajetória. Para o próximo ciclo, seguimos fazendo escolhas que fortalecem nossa estratégia. Finanças e CSC têm um papel fundamental nessa agenda, apoiando a evolução do nosso modelo operacional, a integração dos negócios e as decisões de investimento, com disciplina financeira, foco em performance e criação de valor sustentável”, disse o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, em comunicado.

Formado em Economia pela PUC-Rio, com mestrado em Finanças pela London Business School, Bergman construiu parte de sua carreira na Shell, com atuação no Brasil, Reino Unido e Holanda. Ao longo dos últimos 15 anos no Grupo Cosan, foi CFO de diferentes companhias, incluindo Comgás, Compass, Rumo e Raízen, além da holding, e também liderou áreas de operações e estratégia.

“Estou muito feliz e honrado em me unir à Globo, uma empresa de forte conexão com o público e tão relevante para o nosso país. Novos hábitos de consumo, evoluções tecnológicas e novos modelos de negócio estão redefinindo a indústria de mídia e comunicação nesse momento, e isso nos traz desafios importantes, mas sobretudo oportunidades extraordinárias. Espero contribuir estrategicamente para que a empresa faça as melhores escolhas para continuar inovando e crescendo de forma sustentável”, disse Bergman.

Convidado para integrar o conselho de administração do Grupo Globo a partir de 2027, Belmar tem uma trajetória executiva de mais de duas décadas no Grupo. Desde 2003, passou pela tesouraria da Infoglobo e pela diretoria financeira, de gestão e de operações da Globosat. No programa “Uma Só Globo”, esteve à frente da equipe que construiu o modelo de relacionamento direto com o consumidor da Globo e, mais recentemente, liderou a diretoria de Produtos Digitais.

Como CFO, Belmar consolidou uma cultura de disciplina de custos, com olhar atento ao futuro, inclusive na análise de aquisição de novos negócios. Comandou ainda a gestão da agenda ESG, reunindo representantes de diferentes áreas da Globo em torno de metas comuns, com resultados alcançados e reconhecidos dentro e fora da empresa. No conselho, Belmar seguirá contribuindo com a governança e a estratégia de longo prazo das empresas, segundo comunicado da Globo.

“A contribuição de Belmar nos últimos anos, os resultados alcançados e sua profunda visão do negócio e da empresa vão ser fundamentais no Conselho de Administração do Grupo Globo e na nossa estratégia de futuro e de crescimento”, disse João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo.

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