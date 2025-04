'Rainha dos cassinos': magnata que fundou império e transformou Las Vegas morre aos 82 anos

A- A+

Elaine Wynn, que construiu um glamoroso império de cassinos e resorts com seu ex-marido Steve Wynn, transformando Las Vegas em um destino global, e que se tornou uma poderosa defensora da educação, mecenas das artes e arrecadadora de fundos para o Partido Democrata, morreu em sua casa em Los Angeles. Ela tinha 82 anos. A causa foi insuficiência cardíaca, disse sua filha, Gillian Wynn.

Quando os Wynn chegaram a Las Vegas em 1967, a cidade havia perdido o brilho do Rat Pack (grupo de cantores, como Frank Sinatra, que liderava o entretenimento local nas décadas anteriores) e estava pronta para uma redefinição. O casal era recém-casado e tinha um bebê, mas já entendia um pouco sobre o negócio de jogos de azar.

Alguns anos antes, Steve Wynn estava a caminho da Faculdade de Direito de Yale quando seu pai, dono de uma rede de casas de bingo em Maryland — e tinha um sério vício em jogos — morreu repentinamente, deixando seu filho mais velho com o negócio e um monte de dívidas.

O casal administrou as casas de bingo juntos, quitou a dívida e se mudou para o deserto, onde Steve Wynn recebeu uma pequena oferta de participação em um hotel na rua Strip de Las Vegas.

Em uma década — e com alguns negócios imobiliários em seu currículo, incluindo a compra de um terreno baldio de Howard Hughes —, Wynn assumiu o Golden Nugget, um cassino decadente, e começou a embelezá-lo. Logo, ele estava construindo um império, auxiliado desde o início por Michael Milken, o desacreditado rei dos títulos podres.

Os Wynn então começaram a remodelar a Strip com seu principal empreendimento, o Mirage. Eles o imaginaram como um resort de luxo — algo muito mais do que um cassino. Quando foi inaugurado em 1989, com mais de três mil quartos em 26 hectares, estava entre os maiores e mais caros resorts do mundo, construído por US$ 630 milhões (aproximadamente US$ 1,7 bilhão em valores atuais).

O tema era tropical. O lobby tinha uma parede de aquário. Na frente, um vulcão em uma lagoa entrava em erupção todas as noites. Havia também animais exóticos — em um habitat para golfinhos e um centro de pesquisa, além de um habitat de selva de 1,6 hectare para grandes felinos (e, em certo momento, um elefante), também conhecido como Jardim Secreto de Siegfried e Roy, em homenagem às atrações principais extravagantes do resort.

Elaine Wynn era a parceira estética do empreendimento, supervisionando a arquitetura, os interiores e os uniformes dos funcionários. Foi ela quem defendeu o afastamento do resort da calçada, para dar uma entrada elegante e exibir seu distinto design em Y, que mais tarde seria amplamente imitado por outros proprietários de cassinos.

E quando seu marido quis construir um habitat para golfinhos atrás da casa, foi Elaine Wynn quem o convenceu a levar a ideia para o Mirage. (O Mirage fechou em julho passado e está programado para reabrir em 2027 como Hard Rock Las Vegas, no formato de uma guitarra gigante, após uma reforma de três anos.)

Elaine Wynn foi "uma parceira em pé de igualdade no sucesso do Wynn Resorts", disse Mary Boies, advogada da Boies Schiller Flexner e amiga de longa data (de seu marido advogado, David Boies).

— Steve era o dinheiro, e Elaine era a responsável pelo design e pelas pessoas — destacou. — Ela estabeleceu o modelo para tudo o que se seguiu em Las Vegas. Nenhum dos dois teria funcionado sem o outro.

Os Wynns construíram um portfólio de resorts cada vez mais elaborados, incluindo o Bellagio, com sua coleção de arte de primeira linha; o Wynn Macau, na China; e o Encore Las Vegas.

Mas o relacionamento deles era desafiador — de maneiras que só se tornariam públicas muito mais tarde.

Elaine Farrell Pascal nasceu em 28 de abril de 1942, na cidade de Nova York, uma dos três filhos de Lee (Stollman) Pascal e Jules Pascal. Ela cresceu em Miami Beach, onde seu pai administrava pacotes turísticos. Belíssima como Lauren Bacall aos 16 anos, ela foi eleita Miss Miami Beach em 1960.

Quando era caloura na UCLA, ela e Steve Wynn foram apresentados aos pais para um encontro às cegas. Foi um encontro instantâneo, segundo todos os relatos. Eles se casaram em 1963 e se estabeleceram em Maryland para supervisionar as casas de bingo de Steve Wynn. Elaine Wynn transferiu-se para a Universidade George Washington, graduando-se como bacharel em 1964.

O casal se divorciou em 1986, durante a construção do Mirage, mas continuaram a viver e trabalhar juntos. Eles se casaram novamente um ano depois.

Em 2010, os Wynn se divorciaram novamente, desta vez em definitivo, dividindo suas ações na empresa, que somavam uma participação controladora de 36%, então avaliada em US$ 1,4 bilhão. Elaine Wynn permaneceu no conselho, mas deixou o cargo de diretora do Wynn Resorts e saiu da sombra do marido.

Ela voltou seu foco para o apoio às artes e à educação, como presidente nacional e administradora da Communities in Schools, uma organização que trabalha para reduzir as taxas de evasão escolar. Ela também atuou no Conselho Estadual de Educação de Nevada.

Wynn foi uma das primeiras a contribuir para a primeira campanha presidencial do presidente Barack Obama, e ele a nomeou para o conselho do Kennedy Center, onde atuou até o primeiro governo Trump.

Além das filhas, Wynn deixa sete netos e um irmão, Joel Pascal.

