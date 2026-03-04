A- A+

Negócios Raízen afirma que controladores avaliam aporte de R$ 4 bilhões Do total, R$ 3,5 bilhões viriam da Shell, além de R$ 500 milhões da Aguassanta Investimentos, da família de Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan

A Raízen informou nesta quarta-feira (4) que avalia um reforço de R$ 4 bilhões no caixa para melhorar sua situação financeira. Desse total, R$ 3,5 bilhões viriam do Grupo Shell e R$ 500 milhões da Aguassanta Investimentos, da família de Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan.

A empresa também comunicou que avalia renegociar suas dívidas. Entre as possibilidades estão transformar parte do que deve aos credores em participação na companhia (ou seja, trocar dívida por ações) e ganhar mais prazo para pagar o restante. A Raízen também pondera seguir com a venda de ativos considerados não estratégicos para simplificar os negócios a operação e levantar recursos.

Segundo comunicado da companhia, a ideia é criar um ambiente protegido e ordenado para negociar com os demais credores e buscar um acordo. Mas não descartou que, se necessário, esse processo possa ser formalizado por meio de uma recuperação extrajudicial.

Ainda em nota, a Raízen reiterou que continuará "operando normalmente" e que as medidas tomadas não devem afetar clientes, fornecedores, revendedores e outros parceiros. A empresa também disse que manterá o mercado informado sobre qualquer novidade relevante.

