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negócios Raízen avalia venda de sua divisão de distribuição de combustíveis, diz Rubens Ometto Em entrevista à Reuters, executivo contou que esta é uma das alternativas em avaliação, e que potenciais compradores já demonstraram interesse na operação

A Raízen avalia vender sua operação de distribuição de combustíveis como parte de um plano mais amplo de desinvestimentos, afirmou nesta sexta-feira Rubens Ometto, acionista da empresa, em entrevista à agência Reuters.

De acordo com Ormetto, esta é uma das alternativas que estão sendo avaliadas. Ele disse ainda que potenciais compradores já demonstraram interesse na operação. Acrescentou, no entanto, que ainda não foi iniciado um processo formal de venda.

O empresário não revelou os nomes dos possíveis interessados nem informou quanto a Raízen pretende arrecadar com uma eventual negociação.

A imprensa brasileira especula que o fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, possa estar entre os grupos interessados na unidade de distribuição de combustíveis da Raízen quando o processo de venda for oficialmente aberto. Procurado pela Reuters, o fundo não quis comentar o assunto.

Ometto, cujo conglomerado Cosan controla a Raízen em parceria com a Shell, também afirmou que ainda não decidiu se fará um novo aporte de capital na companhia. A operação faria parte da reestruturação e implicaria a diluição de sua participação na produtora de etanol, ressalta a Reuters.

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Citado pela agência, um porta-voz da Shell, que não foi identificado, confirmou que a busca por novos investidores ou até mesmo por compradores está prevista no plano de reorganização da empresa.

A Raízen está na fase final de uma ampla reestruturação, que busca equacionar uma dívida de aproximadamente R$ 65 bilhões.

O processo prevê a divisão da companhia em duas empresas independentes, após os acionistas aprovarem a separação das operações de distribuição de combustíveis e lubrificantes — que passarão a integrar a Raízen S.A. — dos negócios de açúcar, etanol e bioenergia, que ficarão concentrados na Raízen Energia.

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