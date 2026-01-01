Raízen Energia: acionistas aprovam reorganização e incorporação de 4 empresas

A- A+

Os acionistas da Raízen aprovaram a incorporação do acervo cindido da Bioenergia Barra (Biobarra) e a incorporação total das empresas Bioenergia Rafard, Bioenergia Serra e Bioenergia Araraquara. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026.

A incorporação da parcela cindida da Biobarra foi avaliada em R$ 112,4 milhões e não resultará em alteração do capital social da Raízen Energia, sendo que a Biobarra continuará existindo como pessoa jurídica.

De acordo com as deliberações, na incorporação da Bioenergia Rafard, Bioenergia Serra e Bioenergia Araraquara, as sociedades serão extintas e a Raízen Energia as sucederá em todos os direitos, bens e obrigações de forma integral.



Os valores contábeis incorporados são de aproximadamente R$ 90,2 milhões da Bioenergia Rafard, R$ 14 milhões da Bioenergia Serra e R$ 8,1 milhões da Bioenergia Araraquara. Todas as avaliações foram realizadas pela PGS Auditores Independentes.





