safra Raízen (RAIZ4) tem prejuízo de R$ 2,5 bilhões no 4T da safra 2024/25, alta de 186% em um ano Receita líquida avança 7,5% no trimestre e chega a R$ 57,7 bilhões

A Raízen (RAIZ4) encerrou o quarto trimestre da safra 2024/25 (janeiro a março) com prejuízo líquido de R$ 2,5 bilhões, um aumento de 186,1% em relação ao resultado negativo de R$ 878,6 milhões no mesmo período do ano anterior.

De acordo com a companhia, o resultado foi impactado por uma série de fatores, incluindo desafios operacionais que comprometeram a performance dos negócios, efeitos não recorrentes — especialmente relacionados à revisão da estratégia de atuação em Trading —, aumento das despesas financeiras e a constituição de uma provisão de R$ 900 milhões para não realização de tributos diferidos.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 1,72 bilhão, uma queda de 53,3% na comparação anual.

Apesar disso, a receita líquida teve alta de 7,5% no trimestre, totalizando R$ 57,7 bilhões. No acumulado do ano-safra, a receita chegou a R$ 255,3 bilhões, avanço de 15,8% em relação ao ciclo anterior.

O lucro bruto da companhia no trimestre foi de R$ 1,9 bilhão, recuo de 49,8% frente ao mesmo período de 2023.

