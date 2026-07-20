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NEGÓCIOS Raízen vende usina no Mato Grosso do Sul por R$ 760 milhões Acordo com a Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. inclui contratos com fornecedores

A Raízen informou, em comunicado a investidores nesta segunda-feira, a venda da Usina Caarapó, localizada no município de Caarapó (MS), para a Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. por R$ 760 milhões. O acordo inclui contratos com fornecedores vinculados à unidade, que processou aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de cana na safra de 2025 e 2025.

Com a venda, a Raízen ainda terá um portfólio de 23 usinas, com capacidade instalada de moagem de aproximadamente 69 milhões de toneladas por safra.

A Raízen é uma empresa de energia integrada formada por uma parceria entre Shell e Cosan. A companhia confirmou, em junho, que fechou acordo para seu plano de recuperação extrajudicial envolvendo dívidas de R$ 64,7 bilhões.

O pagamento pela usina será realizado à vista no momento de fechamento do negócio, ainda sujeito a ajustes e à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo a Raízen, essa transação está alinhada a sua estratégia de “otimização de ativos, simplificação das operações e captura de eficiências, com foco na melhoria da rentabilidade de seu portfólio agroindustrial”.

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