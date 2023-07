Ranking das melhores vinícolas é liderado por rótulo da Argentina, saiba qual

A- A+

Uma vastidão azul tão ampla que é só é interrompida no horizonte pelas montanhas cobertas de neve dos Andes. Uma mansão em formato de pirâmide que mais parece um templo pré-colombiano cercado por videiras.

Esta é a primeira imagem que um turista tem ao chegar a Catena Zapata, uma das vinícolas mais famosas da Argentina e, que agora, alcançou o topo global: o primeiro lugar no prestigiado ranking 50 Melhores Vinícolas do Mundo, da organização britânica William Reed Media.

A Argentina lidera também quando se considera os estreantes no ranking, com a Finca Victoria, da Família Durigutti, 13ª colocada geral e a mais bem posicionada entre as vinícolas que chegaram à lista este ano. Chile, Uruguai e Portugal também são destaque, com vinícolas listadas.

O turismo de vinhos não para de crescer e deve movimentar US$ 85 bilhões este ano. Veja abaixo as 50 melhores vinícolas para se visitar no mundo.

O ranking dos melhores

Catena Zapata, Argentina

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, Espanha

Vik, Chile

Creation Wines, África do Sul

Château Smith Haut Lafitte, França

Bodega Garzón, Uruguai

Montes, Chile

Domäne Schloss Johannisberg, Alemanha

Bodegas Salentein, Argentina

El Enemigo Wines, Argentina

Rippon, Nova Zelândia

Weingut Dr. Loosen, Alemanha

Finca Victoria, Família Durigutti, Argentina

Domäne Wachau, Áustria

Quinta do Crasto, Portugal

Quinta do Noval, Portugal

D'Arenberg, Austrália

Château d'Yquem, França

Château Pape Clément, França

Jordan Vineyard & Winery, Estados Unidos

González Byass, Bodegas Tio Pepe, Espanha

Maison Ruinart, França

Champagne Bollinger, França

Bodega Colomé, Argentina

Viñedos de Alcohuaz, Chile

Henschke, Austrália

Abadía Retuerta, Espanha

Brooks Wine, Estados Unidos

Ceretto, Itália

Bodega Bouza, Uruguai

Champagne Billecart-Salmon, França

Klein Constantia Winery, África do Sul

Château Pichon Baron, França

Château de Beaucastel, França

Szepsy Winery, Hungria

Delaire Graff Estate, África do Sul

Viña Casas del Bosque, Chile

Château Mercian Mariko Winery, Japão

Clos Apalta, Chile

Graham's Port Lodge, Portugal

Château Kefraya, Líbano

Quinta do Seixo (Sandeman), Portugal

Viu Manent, Chile

Penfolds Magill Estate, Austrália

Disznókő, Hungria

Veuve Clicquot, França

Château Mukhrani, Georgia

Bodega Diamandes, Argentina

Bodegas Muga, Espanha

Viña Errázuriz, Chile

