Ranking dos PIBs: Brasil fica em 32º lugar na lista das economias que mais cresceram
Países asiáticos lideram avanço no segundo trimestre. China e Estados Unidos ficam entre 12º e 15º
Com a economia perdendo força e crescendo 0,4% no segundo trimestre, conforme resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta terça-feira, o Brasil ficou em trigésimo segundo lugar num ranking entre 55 nações que já divulgaram o crescimento de suas economias no período. É o que mostra a lista elaborada por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, agência de classificação de risco.
No topo do ranking ficaram os países do continente asiático, com Indonésia em primeiro lugar (alta de 4% no segundo trimestre, ante o primeiro), Taiwan em segundo (3,1%) e Malásia (2,1%). Na sequência, os destaques ficaram por conta da Arábia Saudita, Tunísia, Turquia, Filipinas, Cingapura, Dinamarca e Croácia, países que cresceram entre 1,2% e 2,1% entre abril e junho.
Já potências como China e Estados Unidos ficaram em 12º e 15º lugar, com suas economias crescendo 1,1% e 0,8%, respectivamente. Na comparação com países da América Latina, México (0,6%) e Colômbia (0,5%) tiveram crescimento econômico ligeiramente maior que o brasileiro. Já a economia chilena avançou 0,4%, assim como o Brasil.
Ranking das economias que mais cresceram no 2º tri
Indonésia
Taiwan
Malásia
Arábia Saudita
Tunísia
Turquia
Filipinas
Cingapura
Dinamarca
Croácia
Romênia
China
Sérvia
Israel
Estados Unidos
Polônia
Noruega
Espanha
Bulgária
Eslovenia
Tailândia
Portugal
Estônia
Coréia
México
Chipre
República Tcheca
Colômbia
Suécia
Chile
Hong Kong
Brasil fica em 10º lugar entre as maiores economias
Considerando o PIB em valores correntes, o Brasil ficou na décima posição entre as maiores economias do mundo, com US$ 2,1 trilhões. Em primeiro lugar ficou o Estados Unidos, com PIB de US$ 30,5 trilhões, seguido da China com US$ 19,2 tri e em terceiro a Alemanha, com US$ 4,7 trilhões.
Estados Unidos
China
Alemanha
Índia
Japão
Reino Unido
França
Itália
Canadá
Brasil