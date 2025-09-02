Ranking dos PIBs: Brasil fica em 32º lugar na lista das economias que mais cresceram

A- A+

Com a economia perdendo força e crescendo 0,4% no segundo trimestre, conforme resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado nesta terça-feira, o Brasil ficou em trigésimo segundo lugar num ranking entre 55 nações que já divulgaram o crescimento de suas economias no período. É o que mostra a lista elaborada por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, agência de classificação de risco.

No topo do ranking ficaram os países do continente asiático, com Indonésia em primeiro lugar (alta de 4% no segundo trimestre, ante o primeiro), Taiwan em segundo (3,1%) e Malásia (2,1%). Na sequência, os destaques ficaram por conta da Arábia Saudita, Tunísia, Turquia, Filipinas, Cingapura, Dinamarca e Croácia, países que cresceram entre 1,2% e 2,1% entre abril e junho.

Já potências como China e Estados Unidos ficaram em 12º e 15º lugar, com suas economias crescendo 1,1% e 0,8%, respectivamente. Na comparação com países da América Latina, México (0,6%) e Colômbia (0,5%) tiveram crescimento econômico ligeiramente maior que o brasileiro. Já a economia chilena avançou 0,4%, assim como o Brasil.





Ranking das economias que mais cresceram no 2º tri

Indonésia

Taiwan

Malásia

Arábia Saudita

Tunísia

Turquia

Filipinas

Cingapura

Dinamarca

Croácia

Romênia

China

Sérvia

Israel

Estados Unidos

Polônia

Noruega

Espanha

Bulgária

Eslovenia

Tailândia

Portugal

Estônia

Coréia

México

Chipre

República Tcheca

Colômbia

Suécia

Chile

Hong Kong

Brasil fica em 10º lugar entre as maiores economias

Considerando o PIB em valores correntes, o Brasil ficou na décima posição entre as maiores economias do mundo, com US$ 2,1 trilhões. Em primeiro lugar ficou o Estados Unidos, com PIB de US$ 30,5 trilhões, seguido da China com US$ 19,2 tri e em terceiro a Alemanha, com US$ 4,7 trilhões.

Estados Unidos

China

Alemanha

Índia

Japão

Reino Unido

França

Itália

Canadá

Brasil

