Seg, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Negócios

Rappi aciona Cade na disputa por suposto bloqueio da 99Food a concorrentes

Pedido ocorre após manifestação feita pela Keeta, que quer abrir operação no Brasil

Reportar Erro
Rappi afirma que "a conduta da 99Food consiste na adoção de cláusulas contratuais restritivas com restaurantes, por meio das quais o estabelecimento se compromete a não manter qualquer relação comercial com empresas do grupo Meituan/KeetaRappi afirma que "a conduta da 99Food consiste na adoção de cláusulas contratuais restritivas com restaurantes, por meio das quais o estabelecimento se compromete a não manter qualquer relação comercial com empresas do grupo Meituan/Keeta - Foto: Divulgação/Rappi

A Rappi entrou na guerra do delivery entre a Keeta e a 99Food. A companhia pediu para fazer parte do processo aberto no Cade, órgão que regula a concorrência no Brasil. A empresa alega, no pedido, que a 99Food — que voltou a operar no país nas cidades de São Paulo e Goiânia recentemente — estaria incluindo, nas cláusulas contratuais com restaurantes, a proibição de que os estabelecimentos mantenham relação comercial com a Rappi.

Essa polêmica "cláusula de banimento" foi o que motivou a Keeta, do grupo chinês Meituan, a entrar com a representação no Cade contra a 99Food. No documento, a Rappi afirma que “a conduta da 99Food consiste na adoção de cláusulas contratuais restritivas com restaurantes, por meio das quais o estabelecimento se compromete a não manter qualquer relação comercial com empresas do grupo Meituan/Keeta e, em algumas versões, também com a Rappi, durante a vigência do contrato”, disse a companhia.

Leia também

• CPI do INSS ouve ex-sócio de advogado investigado

• Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões médios e pesados importados a partir de novembro

• Shopee abre o 14º centro de distribuição no Brasil em cinco anos

Segundo a Rappi, a restrição se estenderia a todas as filiais e franquias, atuais e futuras, com multa contratual relevante em caso de descumprimento. Os contratos, por outro lado, não impedem a relação com o iFood, afirma a Rappi. A mesma alegação é feita pela Keeta, que pretende iniciar as operações no Brasil ainda neste ano.

Para a Rappi, representada pelo escritório Cescon Barrieu, as práticas de exclusividade já foram reconhecidas como prejudiciais, o que resultou em um acordo com o iFood em 2023. “A repetição dessas condutas por parte da 99Food, com características mais danosas à concorrência, representaria grave retrocesso para o mercado e para a entrada de novos players”, disse a empresa. A companhia acrescenta que a iniciativa pode levar à formação de um duopólio iFood–99Food.

No processo do Cade, a 99Food afirma que a expressão “cláusula de banimento” carece de respaldo jurídico, constituindo mera retórica. Destaca ainda que eventuais exclusividades seriam parciais, temporárias, legítimas e associadas a investimentos financeiros nos restaurantes. A 99Food lembra também, em um dos pareceres, que tem participação marginal no mercado de delivery, sem poder de mercado para provocar efeitos de fechamento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter