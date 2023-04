A- A+

Negócios Rappi anuncia compra da startup brasileira Box Delivery, de entregas rápidas Com o negócio, empresa colombiana amplia sua atuação no Brasil

A companhia colombiana de entregas Rappi anunciou, nesta segunda-feira (10), a compra da startup brasileira Box Delivery, de entregas rápidas. Com a aquisição, a empresa reforça sua atuação no país, mercado considerado prioritário para a companhia. Segundo comunicado, as duas empresas têm modelos de negócios complementares e serão integradas gradualmente. O valor da transação não foi divulgado.

A Box Delivery opera o modelo chamado 'last mile' (última milha) de entregas rápidas, atendendo especialmente o mercado de food service. Foi fundada em 2016, em Santos (SP), e atua no segmento de entregas para empresas, tendo como clientes Ultrafarma, Burger King, entre outros. A Box tem como um de seus investidores a gestora de shopping centers Aliansce Sonae, que se torna sócia da Rappi.

“Esse é um novo momento para o mercado e para nós. O crescimento da Rappi, no mercado brasileiro e na América Latina, tem sido constante e consistente nos últimos anos. A aquisição de uma empresa especializada em last mile só reforça a potencialidade da Rappi no Brasil, que é um mercado prioritário e ganha ainda mais protagonismo”, afirmou em nota, Sebastian Mejia, fundador da Rappi.

A compra ocorre após a concorrente iFood fechar acordo, en fevereiro, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão de defesa da concorrência, que o impede de fazer pactos de exclusividade ou de adotar medidas contratuais que possam induzir exclusividade com redes de marcas que possuam pelo menos 30 lojas.

