Negócios Rappi faz acordo para pedidos de delivery dentro do aplicativo do Picpay Acordo entre plataforma de entregas e fintech inclui itens do Rappi Turbo e seleção de restaurantes no Rio, São Paulo e Recife

Em mais uma jogada no xadrez do mercado de delivery, a Rappi e o Picpay anunciaram nesta quarta-feira uma parceria onde os usuários poderão fazer pedidos de delivery diretamente no aplicativo da fintech.

Segundo as empresas, a nova seção “Picpay Delivery” funcionará como um "espelho" da Rappi, permitindo que se efetuem pedidos sem a necessidade de ser usuário de ambos os aplicativos. Ou seja, toda a jornada de compra — da escolha do item ao pagamento e acompanhamento do pedido — acontece integralmente dentro do PicPay.

Por enquanto, estarão liberados para a nova modalidade os itens disponíveis no Rappi Turbo, que faz entregas em até 10 minutos, para todas as cidades em que o serviço atua. Há ainda uma seleção de restaurantes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

“Combinamos nossa tecnologia e operação de última milha a 64 milhões de usuários do PicPay, para oferecer uma experiência unificada, simples e poderosa. É uma iniciativa que reforça nosso compromisso com inovação, conveniência e acesso a serviços essenciais, assim como contribui para a expansão geográfica da plataforma junto à PicPay”, afirmou em nota Felipe Criniti, CEO do Rappi no Brasil.

Para o PicPay, a integração reforça a estratégia de ampliação de serviços dentro do aplicativo, segundo o vice-presidente executivo de Audiências e Ecossistema da fintech, Alexandre Moshe.

