Raquel anuncia investimentos de R$ 51,9 milhões em obras para melhorar abastecimento d'água na RMR

Nos próximos oito meses, o Governo do Estado vai investir R$ 51, 9 milhões em obras de melhoria e ampliação do abastecimento d’água em quatro cidades da Região Metropolitana Norte do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, além da capital pernambucana, beneficiando cerca de 500 mil pessoas. As assinaturas das ordens de serviços foram realizadas nesta sexta-feira (22), Dia Mundial da Água, em uma solenidade, em frente ao Palácio do Campos das Princesas.

O investimentos incluem, entre outras obras, a ampliação de redes de abastecimento em vários bairros da Zona Norte do Recife, perfuração de 14 poços na Região Metropolitana e intervenção (troca de tubulações, pequenas redes adutoras para levar água etc.) na área de abastecimento d’água em algumas áreas também da cidade. Na capital pernambucan, o bairro de Brasília Teimosa e parte da Comunidade do Bode recerão investimentos da ordem de R$ 2,6 milhões para obras de melhoria do abastecimento de água.

Nos Torrões, serão realizados serviços para a modernização da infraestrutura da rede de abastecimento da Comunidade da Horta, no valor de R$ 838 mil. Foram destinados R$ 830 mil para os serviços de implantação do abastecimento das comunidades de Monte Alegre, em Olinda. No Jaboatão dos Guararapes, o Governo de Pernambuco está investindo R$ 1,1 milhão na instauração do fornecimento de água para o Centro de Atendimento Socioeducativo-CASE Muribeca.

“Os recursos já estão garantidos, os projetos já estão feitos. A gente vai trabalhar para poder levar água a essa população, como o Morro da Conceição, por exemplo, e todas aquelas adjacências. A gente está trabalhando também num projeto dos aquíferos, que são os poços perfurados na Região Metropolitana Norte do Recife e que vão garantir mais água para essa população, que será beneficiada com mais acesso a uma água de qualidade a partir do investimento que a Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) agora vai fazer”, disse a governadora Raquel Lyra (PSDB) no final da solenidade.

A chefe do Executivo estadual afirmou, também que, desde o começo da gestão, vem trabalhando para recolocar “a Compesa de pé, devolver a ela a sua capacidade de investimento”. “Para isso, a gente buscou recursos, adquirimos empréstimos e agora a gente pode tornar realidade o sonho de muitos pernambucanos e pernambucanas moradores do Recife, dos morros da nossa cidade e que agora vão poder ser contemplados com acesso à água, com diminuição dos rodízios e garantia de mais qualidade de vida”, complementou.

Em seu discurso, a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) disse que Raquel Lyra será reconhecida como a governadora que está colocando água nas torneiras dos pernambucanos. “A gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas estamos dando o nosso melhor por Pernambuco. Hoje é um dia muito significativo para todos nós e, principalmente, para os moradores das regiões beneficiadas”, salientou Priscila.

Para o presidente da Compesa, Alex Campos, o grande desafio da companhia é reduzir o rodízio ou acabar com rodízio. “Essas obras são para atacar isso, o regime de rodízio, eliminar em algumas localidades e reduzir bastante em outras”, afirmou ele. De acordo com Campos, a Compesa tem recebido, do Governo do Estado, o apoio necessário para implementar as mudanças e executar as ações que cabem a companhia.

“Mais de quatro milhões de pernambucanos convivem diariamente com os rígidos calendários de abastecimento d’água e são essas discussões que o dia 22 de março nos mobiliza. É importante destacar que é bom estar em um governo em que o tema da água é prioridade”, disse ele.

Estiveram prestigiando à solenidade a deputada federal Iza Arruda, os deputados estaduais Renato Antunes, Socorro Pimentel, Romero Sales Filho e João de Nadegi; os vereadores do Recife Alcides Cardoso, Doduel Varela, Michelle Collins e Ronaldo Lopes; a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Olinda, Andréa de Paula; os secretários estaduais Ivaneide Dantas (Educação e Esportes), Ana Luísa Ferreira (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico), Daniel Coelho (Turismo e Lazer), Fernando Holanda (Assessoria Especial); e o presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), José de Anchieta.

