TURISMO EM PERNAMBUCO Raquel celebra crescimento do turismo em 2023 e lança plataforma para acompanhar números do setor O lançamento ocorreu durante o Encontro do Turismo de Pernambuco 2023

A governadora Raquel Lyra (PSDB) lançou o Observatório do Turismo de Pernambuco, plataforma que vai acompanhar os dados do setor. O lançamento ocorreu durante o Encontro do Turismo de Pernambuco 2023, realizado nesta sexta-feira (15), no Recife. Na ocasião, a tucana ganhou o Prêmio Destaque Turismo Sustentável. Raquel realizou ainda a entrega de premiações para personalidades que compõem o trade do Estado e se destacaram durante este ano. A vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) também participou da cerimônia.



"A indústria do turismo está entre as estratégias capazes de dar a Pernambuco a liderança e torná-lo referência para todo o Brasil por meio de sua vocação. A história do País passa por aqui e nosso turismo fala com nossas tradições, belezas naturais e riquezas culturais tanto na Região Metropolitana, como no nosso interior. Estamos chegando na alta temporada e nesse período a receita turística pode chegar a R$ 2,4 bilhões, representando um aumento por volta de R$ 400 milhões em comparação ao ano passado. Já começamos a crescer este ano e temos ainda muito potencial, tanto com a qualificação profissional, como nos investimentos na segurança pública e infraestrutura das nossas estradas, permitindo que Pernambuco seja bom para visitar e melhor ainda para se viver", destacou a governadora.

Lançado durante o evento, o Observatório do Turismo de Pernambuco tem o objetivo de reunir dados e estatísticas para ampliar o desenvolvimento do setor no Estado. A plataforma será coordenada pela Secretaria de Turismo e Lazer (Setur) e pela Empetur. A primeira etapa do projeto foi a consolidação dos dados relacionados ao ano de 2023. Este primeiro documento já está disponível para ser acessado através do site da Empetur (https://www.empetur.pe.gov.br/observatorio/apresentacao-2). A partir de agora, serão realizadas também a coleta de dados primários e secundários sobre o turismo de Pernambuco.

O secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, fez um balanço das ações do Governo do Estado no setor em 2023. “Nós fechamos o ano com o crescimento da ocupação hoteleira, a malha aérea ampliada e uma expectativa de 20% mais movimentação para este verão. Isso demonstra que estamos no caminho certo para fortalecer o turismo no estado. E ainda lançamos o Observatório do Turismo, compromisso que consta no Plano de Governo, e funciona como um portal de transparência com todos os dados para que a população e todos os envolvidos no setor de turismo possam pesquisar. Foi feito um grande trabalho e conseguimos construir, entregando neste primeiro ano de gestão”, disse.

Estiveram presentes na cerimônia o deputado estadual Antônio Moraes, os secretários Flávio Oliveira (Justiça e Direitos Humanos), Hercílio Mamede (Casa Militar), Mariana Melo (Mulher) e Ana Luíza Ferreira (Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha). Também acompanharam a presidente da Fundarpe, Renata Borba, o superintendente do Sebrae, Murilo Guerra e o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia.



Passaporte Pernambuco

Também foi apresentado o novo modelo do Passaporte Pernambuco, iniciativa do Governo do Estado que já é conhecida entre os turistas. Neste ano, o documento ganhou um novo formato, que traz elementos da bandeira estadual e inovou ao incorporar a tecnologia com recursos imersivos. Ao utilizar o Qrcode, é possível ampliar a interação entre viajantes com a exibição dos destinos turísticos pernambucanos.

Durante a cerimônia, foram homenageadas 10 iniciativas voltadas para o turismo sustentável. "Aproveitamos este encontro para premiar algumas iniciativas voltadas para o turismo sustentável. Isso converge com o olhar da governadora, porque é um reconhecimento e um incentivo àqueles empreendedores que contribuem com o nosso turismo e têm um olhar para o meio ambiente", comentou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

