Porto de Suape Raquel e Silvio Filho lançam licitação para obras de dragagem no canal interno do Porto de Suape A governadora e o ministro assinaram o edital de licitação no Palácio do Campo das Princesas

A governadora Raquel Lyra (PSDB) assinou um edital de licitação, nesta sexta-feira (22), para a realização da primeira etapa da obra de dragagem do canal interno do Porto de Suape.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também firmou o edital lançado no Palácio do Campo das Princesas. Com uma execução prevista de abril a outubro de 2024, o custo estimado para a obra é de pelo menos R$204 milhões.

"Hoje a gente está anunciando essa dragagem tão sonhada aqui pelo Estado. Estava combinado o Governo federal aportar R$100 milhões de reais, mas, a governadora, em trinta segundos de conversa, já levou mais um milhão. Vamos trabalhar para fazer o aporte de R$101 milhões e a gente fazer essa obra compartilhada que será muito importante para o Porto de Suape, para o desenvolvimento do nosso Estado", declarou o ministro.

A ação visa favorecer que embarcações de grande porte possam atracar com capacidade máxima. Por meio da obra, 3,8 milhões de metros cúbicos de areia e de lama serão removidos.

O canal então estará livre para que que navios de grande porte possam atracar com segurança e eficácia. Os sedimentos removidos serão encaminhados para área de bota-fora, operação licenciada pelos órgãos de fiscalização.

Ainda na ocasião, Silvio Filho garantiu o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a Transnordestina. "Ontem à noite eu falava com o presidente e ele já colocou na ordem do dia pra gente poder avançar na Transnordestina com investimentos de R$5 bilhões de reais que serão fundamentais pra gente poder escoar a produção aqui no Nordeste brasileiro e fortalecer o Porto de Suape", disse.

Além da ferrovia e a reestruturação do Porto de Suape, o ministro de Portos e Aeroportos também citou outras obras que considera importantes para o desenvolvimento de Pernambuco, como a duplicação da BR 232 e investimentos no Arco Metropolitano. Este último incluído por meio de emenda do deputado federal Pernambuco, Augusto Coutinho (Republicanos), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o ano que vem.

