Investimento Raquel Lyra anuncia investimentos na abertura da Feira de Negócios da Agricultura Familiar Ações incluem aquisição de veículos para o IPA e compra de sementes

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), participou nesta quarta-feira (10) da abertura da II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (Feneaf), realizada na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no Recife.

Na ocasião, a gestora assinou duas ordens de serviço que somam R$ 27,5 milhões. O primeiro investimento, de R$ 3,5 milhões, será destinado à aquisição de veículos que serão utilizados pelo IPA e em ações de desenvolvimento agrário. O segundo, no valor de R$ 24 milhões, corresponde à compra de 1.200 toneladas de sementes.

Durante o evento, Raquel destacou a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos no estado.

“Estamos trabalhando de maneira muito forte no incentivo e no fomento à agricultura familiar, sabendo que 70% de tudo aquilo que colocamos na mesa vem dela. Quando a gente investe na agricultura familiar, conseguimos garantir que famílias possam se fixar no campo, com dignidade e a partir do seu próprio trabalho”, afirmou.

A governadora também ressaltou a conexão entre a agricultura familiar e programas sociais. Segundo ela, as cozinhas comunitárias em funcionamento no estado, que já serviram mais de 17 milhões de refeições, compram diretamente da produção familiar.

“A importância da parceria com os agricultores chega também às cozinhas comunitárias que estão sendo instaladas no interior de Pernambuco. Esse é o maior programa de combate à fome da história de Pernambuco e, creio eu, um dos maiores do Brasil”, disse.

A Feneaf segue até o próximo sábado (14), reunindo produtores de diversas regiões do estado em uma programação voltada à agricultura familiar, que inclui palestras, atividades culturais e espaços de comercialização.

