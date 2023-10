Raquel Lyra assina acordo com Governo Federal de R$ 33 milhões que beneficia agricultor familiar

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) assinou, no final da tarde desta quinta-feira (5), acordo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, com intermédio do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), para financiamento do programa Fomento Rural. O programa envolve recursos da ordem de R$ 33 milhões do Governo Federal.

Junto com a governadora, assinaram o acordo a secretária nacional de Segurança Alimentar do MDS, Lilian dos Santos Rahal; o presidente do IPA, Joaquim Neto; e a secretária de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Ellen Viégas. O objetivo é apoiar a inclusão de agricultores e agricultoras em situação de extrema pobreza. Em seu discurso, a governadora agradeceu ao Governo Federal pela parceria nos programas de inclusão social.

“Quero agradecer, de maneira muito sincera, ao presidente Lula e a todos os ministérios que têm sido super-parceiros do nosso governo. Toda semana, tem gente nossa discutindo em Brasília, construindo juntos. Agradecer, também, ao papel da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, do Senado Federal ao fazerem com que possamos construir caminhos mais curtos para chegar aonde a gente sonha viver e quer criar nossos filhos”, disse a governadora.

Segundo Raquel, mais de sete mil famílias da agricultura familiar e marisqueiras serão beneficiadas com o programa. “É uma estratégia para combater a fome. Mais de dois milhões de pessoas passam fome no Estado. A gente só consegue virar esse jogo com investimento e do jeito certo”, disse a governadora.

Governadora exibibe o acordo depois da assinatura Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Participações na solenidade

Antes da govenadora, algumas autoridades falaram, como os deputados federais Carlos Veras (PT) e Túlio Gadêlha (Rede); os deputados estaduais Doriel Barros (PT) e Luciano Duque (Solidariedade) e as secretárias Lilian Rahal e Ellen Viégas. Participaram, ainda, da solenidade a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania); o secretário de Turismo, Daniel Coelho; o deputado João Paulo (PT), além de um grupo considerarável de agricultores familiares que serão beneficiados com o programa.

A secretária Lilian Rahal ressaltou o esforço do Governo Federal para fazer com que os programas sociais cheguem à agricultura familiar na sua diversidade. “São famílias de marisqueiras, pescadores e pescadoras, famílias indígenas e assentadas, de agricultores e agricultoras famialiares de todo o Sertão. Conseguimos chegar a 7,3 mil famílias, é bastante”, disse a secretária.

“A gente percebe que o Brasil do respeito à agricultura familiar voltou. Voltou com mais de R$ 70 bilhões do Plano Safra, com mais de R$ 500 milhões do PAA, com o PNAE, com políticas diretas para que a gente possa incluir famílias que não tinham e não têm ainda acesso aos bancos, aos financiamentos. Esses recursos de mais de R$ 30 milhões para essa cooperação é essencial”, disse o deputado Carlos Veras.

Reajuste do Chapéu de Palha

Durante a solenidade, a governadora também sancionou o reajuste do programa Chapéu de Palha. Os valores do auxílio passam de R$ 271,10 para R$ 373,08, no caso dos trabalhadores da cana-de-açúcar e da fruticultura irrigada. Já o pagamento para a pesca artesanal sobe de R$ 281,90 para R$ 387,94.

