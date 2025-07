Raquel Lyra celebra chegada da multinacional a Pernambuco e reforça a geração de emprego no Estado

A- A+

A governadora Raquel Lyra prestigiou, nesta terça-feira (1º), a inauguração do novo centro tecnológico da EY (Ernst & Young) no Porto Digital, no Recife. A instalação da multinacional, uma das líderes globais em consultoria e auditoria, reforça o posicionamento de Pernambuco como polo de inovação, tecnologia e geração de postos de trabalho.

A expectativa é de que mais de 350 empregos diretos e indiretos sejam gerados inicialmente, com possibilidade de dobrar esse número nos próximos dois anos.

Durante o discurso, a chefe do Executivo estadual celebrou a criação de 9.754 empregos com carteira assinada no mês de maio deste ano.

“Temos fortalecido a política pública de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Recentemente, fizemos o maior contrato de gestão do Porto Digital, buscando fortalecer o ecossistema, garantindo sua forte presença no Recife e trabalhando pelo interior de Pernambuco. Precisamos garantir a oportunidade para que os nossos jovens empreendedores possam sonhar, trabalhar nos arranjos produtivos de tecnologia e inovação. Enquanto poder público, o Governo de Pernambuco é um instrumento para que todos possam desenvolver as suas atividades com plenitude", pontuou a governadora Raquel Lyra.

A nova unidade, chamada Service Delivery Center (SDC), oferecerá serviços em áreas como SAP, ServiceNow, desenvolvimento de software, automação de processos, testes e cibersegurança.

A instalação da EY no Recife reforça a confiança do setor privado no ambiente de negócios local, consolidando Pernambuco como destino estratégico para empresas que buscam inovação, talento e infraestrutura.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, pontuou que Pernambuco se destaca por ser um estado que atrai empresas inovadoras.

“A chegada da Ernst & Young, se soma às quase 500 que estão no Porto Digital. E elas foram atraídas para Pernambuco porque temos todo um ecossistema robusto, desde formação de pessoas, startups, Gov Techs e universidades, isso dá suporte para que essas empresas venham para o nosso Estado. Estamos muito felizes que o sistema está cada dia se fortalecendo”, enfatizou a titular da pasta.

O Governo de Pernambuco firmou o contrato de gestão com o Porto Digital no valor de R$ 44,5 milhões pelo período de quatro anos. O montante representa o maior recurso já firmado com o parque tecnológico.

“A chegada da Ernst & Young vem de um processo natural nosso de crescimento. Nossa evolução se deu na aposta de duas frentes: no crescimento do capital humano e no empreendedorismo e, agora, com um processo de interiorização que vai marcar pontos importantes como a chegada do Porto Digital em Caruaru no final de agosto”, enfatizou o presidente do parque tecnológico, Pierre Lucena.

O sócio-líder de Markets e Business Development da EY Brasil, Victor Guelman, pontuou ser um momento simbólico para a multinacional.

“O Porto Digital foi uma escolha natural para essa expansão. Pelo belo trabalho realizado pela iniciativa privada, em conjunto com universidades, Governo do Estado e a prefeitura. Assim, se criou o maior polo de tecnologia do Brasil, um ecossistema vibrante, convidativo, que fomenta a inspiração e a inovação”, ressaltou.

