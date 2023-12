Raquel Lyra lança Estratégia Estadual de Hidrogênio Verde na COP 28, em Dubai

A- A+

A governadora Raquel Lyra lançou, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai, nos Emirados Árabes, a Estratégia Estadual de Hidrogênio Verde, um pacote de ações que inclui, entre outras coisas, um investimento de R$ 20 milhões na planta experimental de produção de H2V instalada no Porto de Suape.

O montante integra o portfólio de ações da gestão estadual que buscam maior fortalecimento do meio ambiente, assim como o Projeto de Lei já em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que visa fundamentar as diretrizes da Política Estadual sobre o Hidrogênio Verde.

“As mudanças climáticas são visíveis em todo mundo e, nesse sentido, as políticas públicas são fundamentais para a diminuição dos seus efeitos. O Hidrogênio Verde, considerado o combustível do futuro, se tornou o foco dos debates. Pernambuco não pode ficar para trás, diante do potencial do Estado, que conta com um importante ativo que é o Porto de Suape”, disse a governadora.

Esse investimento, ainda de acordo com ela, é estruturador para a sustentabilidade. “Além disso, a proposta de mudanças encaminhada para a Alepe também é para que Pernambuco siga olhando para o futuro através da produção de energia limpa”, enfatizou.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira, “Pernambuco será o centro de inovação, produção e aplicação do hidrogênio verde para promover a descarbonização, o fortalecimento da economia e a redução das desigualdades sociais”.

Ana Luiza e o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Guilherme Cavalcanti, foram os responsáveis pela elaboração do documento da estratégia estadual. Nele, são listados os eixos e diretrizes de ação para implementação do H2V no estado, com base nos objetivos da Política Estadual de Hidrogênio Verde e nas potencialidades de Pernambuco.

Os valores que guiam a Estratégia de H2V do estado são o desenvolvimento sustentável e a justiça social, climática e econômica. Também traz, como eixos de ação, uma nova industrialização e competitividade; promoção de justiça social, ambiental e econômica; qualificação profissional e empreendedorismo; compromisso com a ciência, tecnologia e inovação, e planejamento; e expansão da infraestrutura.

Mesa redonda

Na mesa redonda da COP 28 com representantes de governos estaduais de diversos países, no último sábado (2), Pernambuco foi o único Estado do Nordeste a participar do encontro, no qual foram debatidos temas que visam fortalecer o papel dos estados na liderança subnacional para fortalecer a ação climática global.

Governadores, primeiros-ministros e principais líderes subnacionais da Califórnia, nos Estados Unidos; Andaluzia, na Espanha; e Querétaro, no México, estiveram presentes. Representantes de Minas Gerais e São Paulo também compareceram.

“Essa é a primeira COP em que há um espaço de discussões voltado somente para entes subnacionais promovido pela presidência do evento, anteriormente só tinham entre países. Aqui nós representamos o Brasil e, principalmente o Nordeste, afirmando o nosso compromisso com a agenda do meio ambiente, mudanças climáticas e futuro sustentável. No fim das contas, as ações precisam acontecer nos próprios territórios”, destacou Raquel Lyra.

Durante a mesa redonda, também foram discutidas a neutralidade do carbono até 2050. “É uma questão que o mundo todo vem debatendo. Isso não vai acontecer enquanto as partes na COP forem somente governos federais”, enfatizou a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira.

