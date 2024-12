Governadora Raquel Lyra investe R$ 7 milhões para a agricultura familiar

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou nesta quinta-feira (12), um reforço de R$ 7 milhões para o fomento da agricultura familiar no Estado, através do Programa Terra Plantar. A divulgação foi feita durante a abertura da I Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (FENEAF), na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco, no bairro do Bongi. O evento reúne cerca de 300 agricultores do Estado dispostos em 250 estandes.

O aporte para liberação do valor direcionado ao aprimoramento e evolução da produção agrícola contempla a compra de 500 toneladas de sementes para o plantio de milho, feijão e sorgo pelas mãos dos grupos familiares de Pernambuco. Na solenidade também, ela também afirmou que também pretende fortalecer a pecuária do Estado. Segundo Raquel, o governo está trabalhando no processo da liberação de recursos para a ordenha mecânica visando incrementar a produção de laticínios nas regiões que trabalham as atividades agropecuárias no formato familiar.

“Tiramos praticamente todos os impostos da bacia leiteira, para que os agricultores possam produzir mais leite, mais queijo, e ninguém seja tratado como bandido, porque tá com queijo sem certificação. O nosso trabalho é fortalecer o trabalho de vocês (agricultores) e vamos trabalhar de mãos dadas”, afirmou a governadora.

De acordo com a presidente do IPA, Ellen Viegas, os agricultores produzem produtos de origem vegetal como frutas, hortaliças, derivados de leite, itens provenientes da produção familiar e que correspondem a 70% da alimentação no País.

“Além disso, a parte de avicultura também é muito forte no nosso Estado, a agricultura tem um potencial absurdo e ela só precisa de uma coisa, incentivo. O Governo e Pernambuco está incentivando a agricultura familiar por meio de diversas atividades e somente com esse incentivo é que os nossos agricultores conseguem ter maior força”, destacou Ellen Viegas.

