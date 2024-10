A- A+

Obras Raquel Lyra recebe presidente da Anac para tratar sobre obras do Aeroporto de Fernando de Noronha A governadora recebeu Tiago Pereira no Palácio do Campo das Princesas para tratar do andamento das obras

A governadora Raquel Lyra recebeu, nesta segunda-feira (21), no Palácio do Campo das Princesas, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Pereira. Durante a reunião foram detalhados os investimentos que o Governo do Estado tem feito para melhorar a malha aeroviária de Pernambuco, além de ações que vêm sendo desenvolvidas no Aeroporto de Fernando de Noronha – Governador Carlos Wilson.

"O Governo de Pernambuco tem o objetivo de ampliar a aviação regional nos nossos aeroportos e aeródromos. Nós entendemos que desta forma teremos um diferencial competitivo em nosso Estado, então estamos garantindo que obras aconteçam no Aeroporto de Fernando de Noronha para que assim sejam gerados mais empregos, renda e nosso turismo se fortaleça", afirmou Raquel Lyra.

Em setembro, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) iniciou as obras de reabilitação do pátio de aeronaves e das pistas de pouso e taxiamento do Aeroporto de Fernando de Noronha, orçadas em R$ 60 milhões. As intervenções são fundamentais para que a Anac devolva ao aeroporto a autorização para pousos e decolagens de aeronaves turbojato, perdida pelo Estado em 2022 após diversas advertências feitas pela Agência sobre a necessidade de melhorias no espaço.

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, afirmou que os serviços andam em ritmo acelerado no local. "A obra do aeroporto da Ilha é uma prioridade para o Governo do Estado, tendo em vista a necessidade para a população de forma geral e turistas. A obra está acontecendo o mais rápido possível, com mais profundidade nos últimos dias", comentou.

Além das obras que o governo estadual está desenvolvendo na pista do Aeroporto de Noronha, a DIX Aeroportos, concessionária que administra o terminal, está executando uma grande reforma no terminal de passageiros, que também será ampliado. Com as mudanças, o local passará dos atuais 1.500 metros quadrados para 3 mil metros quadrados, oferecendo mais conforto e comodidade aos usuários sem abrir mão da sustentabilidade.

Técnicos da Anac já estiveram no arquipélago e têm acompanhado de perto o desenvolvimento das obras da pista. Hoje, o aeroporto opera voos domésticos e tem capacidade para receber aeronaves de médio porte. Nesta terça-feira (22), o presidente do órgão participa de uma reunião com o Conselho Distrital para discutir o andamento dos serviços. "A Agência está atenta à evolução das obras e espera que elas sejam concluídas o quanto antes, para que possamos reabrir as operações a jato no local", afirmou o presidente da Anac, Tiago Pereira.

Participaram da reunião os secretários estaduais Túlio Vilaça (Casa Civil) e Fernando Holanda (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais), além do presidente da Agemar e DIX Empreendimentos, Manoel Ferreira Junior.

